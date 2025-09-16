پیکر امید جهان رهسپار خانه ابدی شد

آیین تشییع پیکر زنده‌یاد امید جهان خواننده فقید موسیقی پاپ با حضور جمعی از هنرمندان در پهنه فرهنگی هنری رودکی برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امید جهان خواننده موسیقی پاپ جمعه شب (۲۱ شهریور) حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد که به دلیل وضعیت بحرانی توسط تیم اورژانس به بیمارستان پاستور اعزام شد و کادر درمان با تلاش‌های بی‌وقفه و به‌کارگیری تمامی امکانات موجود، موفق به احیای قلبی وی شدند.

امید جهان پس از دو نوبت عملیات احیای قلبی موفقیت‌آمیز توسط تیم اورژانس پیش بیمارستانی و کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور بم به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شد، اما ۲۲ شهریورماه جان باخت.

آیین تشییع پیکر زنده‌یاد امید جهان خواننده موسیقی پاپ سه‌شنبه (۲۵ شهریورماه) با حضور خانواده این هنرمند فقید، محمد اطیابی رییس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این نهاد، سمانه سام‌نژاد رییس شورای اسلامی شهر بم، غلامرضا صنعتگر، فرهاد بشارتی، احمد ایراندوست، گیتی معینی، رابعه اسکویی با اجرای سیدجواد هاشمی و جمعی از هنرمندان در پهنه فرهنگی هنری رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار شد.

پس از اقامه نماز میت بر پیکر این هنرمند، او برای مراسم خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) منتقل شد.

مراسم ختم این هنرمند نیز پنجشنبه (۲۷ شهریورماه) ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجدالرسول (ص) واقع در سعادت آباد میدان کاج برگزار می‌شود.

امید جهان (امید پولادی جهان) متولد دهم بهمن ماه سال ۱۳۶۰ از آبادان فرزند محمود جهان خواننده سرشناس موسیقی بندری جنوب ایران بود. او از کودکی تحت تأثیر پدرش با موسیقی آشنا شد. اولین تجربه‌های خوانندگی را در نوجوانی در جمع‌های خانوادگی و محلی کسب کرد. فعالیت غیررسمی خود را از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز کرد.

آلبوم «پسر جنوبی» (۱۳۸۳) نخستین اثری است که با استقبال در جنوب ایران و میان هواداران موسیقی محلی روبه‌رو شد. آلبوم «پاپتی» (۱۳۸۵) دومین آلبوم غیررسمی او است که باعث شناخته‌تر شدن او در فضای موسیقی پاپ شد. در این دوره به دلیل مشکلات مجوز، فعالیت رسمی محدودی داشت، اما آثارش به‌صورت غیررسمی بین مخاطبان دست‌به‌دست می‌شد. ۱۳۹۴ انتشار اولین آلبوم رسمی با مجوز وزارت ارشاد با عنوان «وایسا تند نرو» و همان سال اولین کنسرت رسمی خود را در برج میلاد تهران برگزار کرد.

آثار و قطعات شاخص او شامل «هله دان دان» «عطر تن تو»، «دلبری»، «بی‌قرار»، «صدای بارون» و «وایسا تند نرو» است. فعالیت‌های صحنه‌ای این هنرمند اجرای کنسرت در شهر‌های مختلف ایران از جمله تهران، اهواز، بندرعباس، بوشهر، مشهد و…، حضور در جشنواره‌ها و آیین‌های محلی، به‌ویژه برنامه‌های مرتبط با موسیقی جنوب است. وی یکی از چهره‌های موفق در تلفیق موسیقی بومی جنوب با پاپ، ادامه‌دهنده راه پدرش، محمود جهان، در معرفی موسیقی بندری به نسل جدید و محبوب در میان مخاطبان جوان و جنوبی‌دوست به دلیل انرژی بالای اجرا‌ها بود.