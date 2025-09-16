En
قیمت خودرو امروز 25 شهریور + جدول

قیمت خودرو امروز 25 شهریور 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۵۵
| |
450 بازدید

قیمت خودرو امروز 25 شهریور + جدول

قیمت خودرو امروز 25 شهریور 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو به‌رغم رشد نرخ دلار در روز گذشته، بار دیگر نوسانات متناقضی را تجربه کرد. بررسی تغییرات قیمتی انواع خودرو نشان می‌دهد بازار تا حدی از واکنش‌های هیجانی فاصله گرفته و تمایل به بازگشت به رکود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در این میان عوامل متعددی از جمله سیاست‌های عرضه‌کنندگان، میزان عرضه و سطح تقاضا برای مدل‌های مختلف، تاثیر قابل‌توجهی بر روند بازار گذاشته‌اند. به گفته برخی فعالان بازار، کاهش نرخ محصولات ایران‌خودرو در روز جاری را می‌توان ناشی از حواشی مرتبط با مناقشات این شرکت با نهادهای دولتی و نیز اخبار مربوط به عرضه محصولات جدید در روزهای آینده دانست. در مقابل افزایش قیمت محصولات سایپا به انباشت تعهدات معوق و کندی روند عرضه این خودروساز نسبت داده می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 25 شهریور + جدول

روند قیمتی محصولات ایران خودرو در روز جاری کاهشی گزارش می‌شود. بر این اساس، ری‌را افت قیمت 12 میلون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 705 میلیون تومان معامله شود. همچنین بررسی‌های تجارت‌نیوز از روند تغییرات قیمتی این محصول نشان می‌دهد که ری‌را طی روزهای گذشته بیش از 30 میلیون تومان ارزان شده است. از سوی دیگر، پژو 207 اتوماتیک پانوراما در روز جاری هفت میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 168 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

برخلاف محصولات آبی پوشان، محصولات نارنجی‌پوشان در روز جاری روندی صعودی با شیب ملایم را تجربه کردند. بر همین مبنا، شاهین GL رشد پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 885 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، اطلس G رشد سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 668 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی کشف شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 25 شهریور + جدول

پیکاپ مکسوس H سکان‌دار تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی بود. بر این اساس، این پیکاپ مونتاژی 90 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص سه میلیارد و 620 میلیون تومان ایستاد. جک EJ7 مقابل پیکاپ مکسوس قرار گرفت و رشد 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 480 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

محصولات مدیران خودرو نوسانات متناقضی را در روز جاری رقم زدند. بر این اساس، در حالی که تیگو 8 پرومکس کاهش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد، تیگو 7 پرومکس دودیفرانسیل رشد 10 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت. این محصولات چینی به ترتیب با نرخ‌های سه میلیارد و 660 میلیون تومان و سه میلیارد و 40 میلیون تومان در بازار عرضه شدند.

فیدلیتی الیت در تیپ 7 نفره خود 25 میلیون تومان ارزان شد و با قیمت دو میلیارد و 390 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد. از طرفی، دیگنیتی پرایم رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا برآیند روند قیمتی محصولات بهمن موتور نیز نامشخص بماند. این کراس‌اوور مونتاژی در نهایت با نرخ دو میلیارد و 70 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شد.
 

