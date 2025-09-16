En
شکايت سنگين ترامپ از نيويورک تايمز

ترامپ به اتهام افترا و تهمت، شکایتی ۱۵ میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز تنظیم می‌کند.
رویترز نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: به دلیل افترا و تهمت، شکایتی ۱۵ میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز مطرح خواهد کرد. این شکایت چند روز پس از آن مطرح شد که این روزنامه مقالاتی در مورد روابط او با جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام و قاچاقچی جنسی منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ ترامپ هفته گذشته تهدید کرد که از نیویورک تایمز به دلیل گزارش مربوط به یک یادداشت و نقاشی جنسی که به اپستین داده شده بود، شکایت خواهد کرد. ترامپ مدعی است نقاشی جنسی مذکور که به مناسبت تولد اپستین برای او نوشته شده، کار او نیست. انتشار این یادداشت به دست دمکرات‌های کنگره جنجال گسترده‌ای در جامعه آمریکا به پا کرد. ترامپ بارها اعلام کرده در هیچیک از اقدامات خلاف قانون و سوءاستفاده‌های جنسی اپستین دخالتی نداشته است.

در همین حال ترامپ در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی خود گفت: «امروز، افتخار بزرگی دارم که یک شکایت ۱۵ میلیارد دلاری به دلیل افترا و تهمت علیه نیویورک تایمز مطرح کنم.» ترامپ این روزنامه را به دروغگویی در مورد خود، خانواده و مشاغلش و همچنین جنبش‌ها و ایدئولوژی‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان مانند جنبش «اول آمریکا» و «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» یا همان MAGA متهم کرد.
 

جنگ ۱۵ میلیاردی ترامپ با نیویورک تایمز!

