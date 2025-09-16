En
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا

تیم ملی والیبال ایران در دومین مصاف خود در رقابت‌های قهرمانی جهان، به مصاف تونس رفت و به پیروزی رسید.
زنده با والیبال قهرمانی جهان؛ ایران یک - تونس یک

ملی‌پوشان بلندقامت ایران که بازی نخست خود را در مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین به مصر واگذار کردند، در دومین مسابقه به مصاف تونس رفتند و پیروز زمین مسابقه را ترک کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور در دومین مصاف خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف تونس رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

تیم ایران به سرمربیگری روبرتو پیاتزا این دیدار را با ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، پوریا حسین‌خانزاده و آرمان صالحی آغاز کرد.

ست نخست این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود تونس به پایان رسید.

در ست دوم، شاگردان پیاتزا عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا حساب کار برابر شود.

ملی‌پوشان ایران در ست سوم نیز موفق شدند برتری خود را نسبت به تونس حفظ کرده و در نهایت با حساب ۲۵ بر ۲۳ این ست را به پایان برسانند.

چهارمین ست بازی، با برتری فاحش شاگردان پیاتزا همراه بود تا کامبک ایران پس از شکست مقابل مصر و از دست دادن ست نخست مقابل تونس، تکمیل شود. ایران این ست را با برتری ۲۵ بر ۱۶ به پایان رساند تا در مجموع پیروز زمین مسابقه را ترک کند.

پوریا حسین خانزاده دریافت کننده قدرتی تیم ایران با کسب ۲۱ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. مرتضی شریفی نیز موفق به کسب ۱۸ امتیاز در این مسابقه شد. دو بازیکن تیم تونس نیز با ۱۴ پوئن بهترین بازیکنان این تیم بودند. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۵ پوئن در حمله، ۹ امتیاز در دفاع، ۱۰ پوئن سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

والیبالیست های کشورمان در آخرین دیدار خود که البته بسیار سرنوشت ساز است و تکلیف صعود ایران از گروهش را به دور بعد مشخص می کند، روز پنج شنبه 27 مهر ماه به مصاف فلیپین میزبان می روند. برنامه روز پایانی مرحله گروهی برای ایران بدین شرح است:

پنج‌شنبه ۲۷ شهریور
 
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان
 
ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی
 
ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس
 
ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر
 
ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین
 
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین
 
ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین
 
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین
تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا جام جهانی والیبال
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
3
3
پاسخ
تونس والیبال قدرتمند ایران و در ست اول برده بعد نوشتی زنده باد والیبال ایران ؟ اعضا تیم ملی میاد این عنوان رو می بینن و روحیه می گیرن ؟ دنبال علت این فاجعه باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
نوشته زنده با والیبال ایران یعنی پخش زنده چی میگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
3
1
پاسخ
تونس یا نتونس!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
فعلا که تونسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
6
پاسخ
حتي اگه مي باختيم هم، پشت اين تيم مي ايستاديم
زخم هايي كه عطايي بر تن اين تيم زده خيلي عميق هست ولي داره التيام پيدا مي كنه
مطمئنم واليبال ايران با پياتزا و كادر فدراسيون واليبال روزهاي باشكوهي در پيش دارد.
فقط اميدوارم يه فكري به حال فوتبال بشه تا از همين الان آينده رو بسازيم نه بعد از تحقير در جام جهاني.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
1
6
پاسخ
بايد به پياتزا و بچه ها فرصت بديم
خدا نگذره از كساني كه به خاطر غرور و منافع شخصي خودشون واليبال رو چند سال عقب بردند.
لطفا به فكر فوتبال هم باشيد
