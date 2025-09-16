رکورد جهانی پرش با نیزه جهان شکسته شد!

آرماند دوپلانتیس، ورزشکار سوئدی-آمریکایی رشته پرش با نیزه، در مسابقات قهرمانی جهان در توکیو رکورد جهان را شکست. وی با ثبت ۶ متر و ۳۰ سانتی متر رکورد جهانی را به نام خود به ثبت رساند.

شکستن رکورد برای چهاردهمین بار

به گزارش تابناک به نقل از سایت فوتبال برتر. دوپلانتیس ۲۵ ساله در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۶.۳۰ متر، رکورد قبلی خود را که پیش از این در اختیار داشت، پشت سر گذاشت. این چهاردهمین باری است که این ورزشکار سوئدی رکورد پرش با نیزه جهان را ارتقا می‌دهد.

تضمین مدال طلا با رکورد ۶.۱۵

دوپلانتیس پیش از ثبت رکورد جدید، با پرشی به ارتفاع ۶.۱۵ متر، مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرده بود. او با این عملکرد فوق‌العاده، نشان داد که همچنان در اوج آمادگی قرار دارد.