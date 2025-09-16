En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام تبریک رئیس قوه قضاییه به قهرمانان کشتی

رئیس قوه قضاییه طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۴۲
| |
4 بازدید
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه به قهرمانان کشتی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.

به گزارش تابناک؛ در این پیام رئیس قوه قضائیه آمده است: کشتی‌گیران آزادکار کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان، دلاوری و رشادت کردند و پرچم ایران اسلامی را بر بلندای جهان نشاندند؛ قهرمانی آنها حقیقتاً ارزشمند بود و برای مردم ما بهجت و شادی به ارمغان آورد؛ اما فراتر از قهرمانی، روحیه پهلوانی و جلوه‌های معنوی حضور آنها در میدان جهانی، تبلور داشت؛ استعانت آنها از خدای متعال و مدد گرفتن‌های‌شان از اهل‌بیت علیهم‌السلام و احترامشان به پرچم مقدس کشورمان و تجلیل‌شان از شهدای وطن، حقیقتاً غرورآفرین بود. به همه قهرمانان کشتی کشورمان و کادر مدیریتی و فنی تیم ملی دست مریزاد می‌گوئیم و فزونی توفیقات و قهرمانی‌های آنان را در عرصه ورزش و اخلاق از خداوند متعال مسئلت داریم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام پیام تبریک قوه قضایی قوه قضاییه اژه ای مسابقات قهرمانی کشتی آسیا قهرمانان کشتی خبر فوری
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اژه‌ای: انتقام سختی از عوامل ناآرامی‌ها می‌گیریم
«بدون توقف» میزبان محسنی اژه‌ای می‌شود
آیا اژه‌ای به صهیونیست‌ها اعلان جنگ کرد؟
روسای قوای سه‌گانه در نماز جمعه روز قدس+عکس
انحراف منافقین از راه حق از جایی شروع شد که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکردند و به فهم ناقص خود اکتفا کردند
رئیس قوه قضاییه: رژیم صهیونیستی عبرت تاریخ خواهد شد
اژه‌ای: آیا پلیس آماده‌ی جنگ نرم است؟
اژه‌ای: با شایعه‌پراکنان و دروغ‌پردازان برخورد کنید
انتقاد تند اژه‌ای از روش‌های مبارزه با فساد
برخی از مطالبات دانشجویان، مطالبات به حقی بود / ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دارو
پیام تبریک رئیس قوه قضا به ملی‌پوشان فوتبال
«پورمحمدی» مشاور رییس قضا شد
«ساخت چند هزار مسکن»؛ برای مجرمان اقتصادی «مجازات» است یا «هزینه» عمل مجرمانه؟
اژه‌ای: قصد کار تبلیغاتی نداریم
کلکسیونی از بی تدبیری‌های خرد و کلان در انبار‌های سازمان اموال تملیکی
اژه ای: قوه قضاییه ایران قربانی ترور و تروریسم است
پیشنهاد «رییس دستگاه قضا» موجب تغییر روح حاکم بر قوانین جزایی کشور خواهد شد؟
تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی مسئولان به نفع دشمن هم نوعی جاسوسی است/مهدی جهانگیری هنوز در بازداشت است
اژه‌ای: مردم آگاهی بیشتری یافته‌اند
قوه قضائیه باید مستقل از جریان‌های سیاسی باشد / اگر ظلمی توسط یک مأمور حکومت صورت گرفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد / نباید ابزار انتقام گیری یک جریان سیاسی از جریان مقابل باشیم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۵ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۷۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۹۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۱ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZfK
tabnak.ir/005ZfK