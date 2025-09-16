ابطحی: نیویورک، ایستگاه گفتگوی مقتدرانه است

یک فعال سیاسی با اشاره به این‌که «مظلومیت ایران در جنگ ۱۲ روزه زیر سایه سنگین رسانه های جهانی کم رنگ شده است»، گفت: از نگاه بنده مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل می تواند انجام دهد، این است که روایت این ۱۲ روز دردناک در درون ایران و همچنین مقابله جدی موشکی ایران را به صورت شفاف با مردم دنیا در میان بگذارد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد علی ابطحی با اشاره به محورهایی که می‌تواند موضوع سخنرانی رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل باشد، بیان کرد: باور بنده این است که سفر رئیس جمهور به نیویورک در سال جاری، یکی از ضروری ترین سفرهایی است که باید انجام شود؛ چراکه آمریکا و اسرائیل بر روی میز مذاکره ای که همه دنیا آن را تشویق می کردند، موشک انداختند و تمام معیار های دپیلماسی را را برهم ریختند.

رئیس جمهور روایت جنگ ۱۲ روزه را در نشست سازمان ملل مطرح کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی اظهار کرد: جمع زیادی از فرماندهان، دانشمندان و مردم عادی ما را به شهادت رساندند. این مظلومیت زیر سایه سنگین رسانه‌های جهانی کم رنگ شده و و خیلی ابعاد این مظلومیت به گوش مردم جهان نرسیده است. از نگاه بنده مهمترین کاری که رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل می تواند انجام دهد، این است که روایت این ۱۲ روز دردناک در درون ایران و همچنین مقابله جدی موشکی ایران را به صورت شفاف با مردم دنیا در میان بگذارد. این حداقل کاری است که رئیس جمهور می تواند در این سفر انجام دهد.

رئیس جمهور قبل از سفر مجوزهای لازم را برای گفت وگو های سطح بالا اخذ کند

این فعال سیاسی، تصریح کرد: اما می توان دستاوردهای این سفر را به حداکثر رساند. اگر رئیس جمهور در روزهای باقی مانده تا سفر، مجوزهای لازم را برای گفت وگو های سطح بالا و حل مشکل کشور با آمریکا از موضع برابر اخذ کند، دستاوردهای سفر به حداکثر خواهد رسید. مقام معظم رهبری فرمودند که آمریکا همیشه به دنبال این است که نظرات خود را اعمال کرده و به کشورهای دیگر دستور دهد. ما می توانیم از مسیر دیگری با دشمنان خود مذاکره کنیم. مسیر حقی که خودمان در آن هستیم.

دیپلمات های ایرانی قدرت گفت وگو با آمریکا از موضع برابر را دارند

وی تاکید کرد: از این طریق می توان مشکلات مردم را حل کرد. این موضوع منافاتی با نظر رهبری نیز ندارد. ما می توانیم از موضع برابر با آمریکا صحبت کنیم. این قدرت در دیپلمات های کشور و در وضعیت مردم ایران است. مردم ایران زمانی از سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خوش حال می شوند که آقای رئیس جمهور لبخند بر لب داشته باشند که ناشی از حل مشکل تحریم ها باشد. اگر این سفر دستاورد این چنینی داشته باشد، سفری شیرین و تاریخی برای مردم ایران خواهد بود.

ابطحی در پاسخ به این پرسش که دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه نشست سازمان ملل چه دستاوردهایی می‌تواند برای ایران به همراه داشته باشد، بیان کرد: دیدار با سران کشورهای دیگر در حاشیه این اجلاس خوب است اما بیشتر به تشریفات می گذرد؛ نمی شود انتظار حل مشکلات را در دیدارهای کوتاه حاشیه این نشست، داشت. فقط برای تقویت روابط خوب است. اما امروز نیاز جامعه حل مشکل است نه گفت وگو.



