En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابطحی: نیویورک، ایستگاه گفتگوی مقتدرانه است

یک فعال سیاسی با اشاره به این‌که «مظلومیت ایران در جنگ ۱۲ روزه زیر سایه سنگین رسانه های جهانی کم رنگ شده است»، گفت: از نگاه بنده مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل می تواند انجام دهد، این است که روایت این ۱۲ روز دردناک در درون ایران و همچنین مقابله جدی موشکی ایران را به صورت شفاف با مردم دنیا در میان بگذارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۳۹
| |
636 بازدید
|
۱

ابطحی: نیویورک، ایستگاه گفتگوی مقتدرانه است

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد علی ابطحی با اشاره به محورهایی که می‌تواند موضوع سخنرانی رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل باشد، بیان کرد: باور بنده این است که سفر رئیس جمهور به نیویورک در سال جاری، یکی از ضروری ترین سفرهایی است که باید انجام شود؛ چراکه آمریکا و اسرائیل بر روی میز مذاکره ای که همه دنیا آن را تشویق می کردند، موشک انداختند و تمام معیار های دپیلماسی را را برهم ریختند.

رئیس جمهور روایت جنگ ۱۲ روزه را در نشست سازمان ملل مطرح کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی اظهار کرد: جمع زیادی از فرماندهان، دانشمندان و مردم عادی ما را به شهادت رساندند. این مظلومیت زیر سایه سنگین رسانه‌های جهانی کم رنگ شده و و خیلی ابعاد این مظلومیت به گوش مردم جهان نرسیده است.  از نگاه بنده مهمترین کاری که رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل می تواند انجام دهد، این است که روایت این ۱۲ روز دردناک در درون ایران و همچنین مقابله جدی موشکی ایران  را به صورت شفاف با مردم دنیا در میان بگذارد. این حداقل کاری است که رئیس جمهور می تواند در این سفر انجام دهد.

رئیس جمهور قبل از سفر مجوزهای لازم را برای گفت وگو های سطح بالا اخذ کند

این فعال سیاسی، تصریح کرد: اما می توان دستاوردهای این سفر را به حداکثر رساند. اگر رئیس جمهور در روزهای باقی مانده تا سفر، مجوزهای لازم را برای گفت وگو های سطح بالا و حل مشکل کشور با آمریکا از موضع برابر اخذ کند، دستاوردهای سفر به حداکثر خواهد رسید. مقام معظم رهبری فرمودند که آمریکا همیشه به دنبال این است که نظرات خود را اعمال کرده و به کشورهای دیگر دستور دهد. ما می توانیم از مسیر دیگری با دشمنان خود مذاکره کنیم. مسیر حقی که خودمان در آن هستیم.

دیپلمات های ایرانی قدرت گفت وگو با آمریکا از موضع برابر را دارند

وی تاکید کرد: از این طریق می توان مشکلات مردم را حل کرد. این موضوع منافاتی با نظر رهبری نیز ندارد. ما می توانیم از موضع برابر با آمریکا صحبت کنیم. این قدرت در دیپلمات های کشور و در وضعیت مردم ایران است. مردم ایران زمانی از سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خوش حال می شوند که آقای رئیس جمهور لبخند بر لب داشته باشند که ناشی از حل مشکل تحریم ها باشد. اگر  این سفر دستاورد این چنینی داشته باشد، سفری شیرین و تاریخی برای مردم ایران خواهد بود.

ابطحی در پاسخ به این پرسش که دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه نشست سازمان ملل چه دستاوردهایی می‌تواند برای ایران به همراه داشته باشد، بیان کرد: دیدار با سران کشورهای دیگر در حاشیه این اجلاس خوب است اما بیشتر به تشریفات می گذرد؛ نمی شود انتظار حل مشکلات را در دیدارهای کوتاه حاشیه این نشست، داشت. فقط برای تقویت روابط خوب است. اما امروز نیاز جامعه حل مشکل است نه گفت وگو.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدمحمد علی ابطحی رئیس جمهور سازمان ملل سفر به نیویورک مسعود پزشکیان خبر فوری
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار رئیس جمهور با نخبگان سیاسی ایرانی مقیم آمریکا
پزشکیان: رهبری بر توسعه روابط با چین تأکید کردند
 دیدار ولیعهد کویت با پزشکیان+عکس
رئیس جمهور نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک
تعداد واقعی همراهان پزشکیان در سفر به نیویورک
پزشکیان: باید جلوی اسرائیل را گرفت
تصاویری از سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل
آماده تعامل درباره برجام هستیم/ جنایات اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند/با هیچ‌کس جنگ و دعوا نداریم/ جملاتی خطاب به مردم امریکا
عکس: ظریف و طیب نیا در مراسم بدرقه رئیس‌جمهور
عکس: مصاحبه فرید زکریا، مجری CNN با پزشکیان
عکس: حضور نماینده اسرائیل هنگام سخنرانی پزشکیان
تصاویر جالب از حال و هوای هواپیمای حامل پزشکیان در مسیر نیویورک
نخستین سخنان رئیس جمهور بعد از رسیدن به آمریکا
دلیل روحانی برای اصرار به رفتن به سازمان ملل
روحانی فردا به نیویورک می‌رود
روحانی راهی نیویورک شد
ظریف وارد نیویورک شد
ترامپ: هیأت نمایندگی ایران می تواند به نیویورک بیاید
رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
2
پاسخ
بعد اروپا را ول کنید بروید با کدخدا مذاکره کنید رسیدیم کدخدا را ول کنید بروید با نیویورک مذاکره کنید!!!! بعد نیویورک باید با کی مذاکره کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۲ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۳ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005ZfH
tabnak.ir/005ZfH