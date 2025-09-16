روایت‌های نسل زد از روزهای دفاع مقدس 12 روزه کم نیست. این نسل که به نسل دیجیتال موسوم هستند، در فضای مجازی هم پای کار وطن ماندند و این روزها هم هنگام ایستادن بر سکوهای قهرمانی به احترام پرچم‌، سلام نظامی می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ مهم‌ترین ویژگی این نسل، علاقه به اینترنت، موبایل و تکنولوژی است. وقتی این دنیای دیجیتال و تکنولوژی را جزئی از ذات این نسل بدانیم، دیگر به آن ایراد نمی‌گیریم و حضور در دنیای دیجیتال برای این نسل را مانند یک امر ذاتی تلقی می‌کنیم. برای مدیریت استفاده از اینترنت، راهکارهای متعددی وجود دارد، اما یکی از مهم‌ترین آنها، تحریک حساسیت اخلاقی این نسل است. می‌توان کمک کرد تا حضور نوجوانان و در کل این نسل ساختارگریز، در این فضا هدفمند و معنادارتر شود.

همین نسل به واسطه تسلط بر تکنولوژی، فضای مجازی و... می‌تواند خلاقیت‌هایی داشته باشد که بموقع به مردم اطلاعات بدهد و در مواقع لزوم مشارکت متفاوتی داشته باشد، زیرا جنگ ما متفاوت است.

کارشناسان این عرصه معتقدند: «نسل قدیم یا همان دهه شصتی‌ها مواجهه متفاوتی با بحران جنگ داشتند، چون شرایط آن روزگار متفاوت بود. سرمایه اجتماعی درگذشته بیشتر بود، افراد داوطلبانه حضور پیدا می‌کردند و جنگ را مردم مدیریت ‌کردند. به همین دلیل مشارکت آنان در جنگ تحمیلی زیاد بود، اما نسل جدید در موقعیت متفاوت‌تری قرار دارد.

اگرچه بحران سبب همبستگی اجتماعی می‌شود، اما قبل از جنگ در کلان جامعه سرمایه اجتماعی بالایی نداشتیم. نسل جدید، نسلی پرسشگر و آگاه است که اطلاعات دارد؛ اما همین نسل به واسطه تسلط بر تکنولوژی، فضای مجازی و... می‌تواند خلاقیت‌هایی داشته باشد که بموقع به مردم اطلاعات بدهد و در مواقع لزوم مشارکت متفاوتی داشته باشد، زیرا جنگ ما متفاوت است.

برای همین میزان مشارکت این نسل در موقعیت‌های مختلف فرق می‌کند و معمولاً در شرایطی که با تکنولوژی، خلاقیت و فناوری سروکار داشته باشند و یا گروه‌های همسالان باشند، مشارکتشان بیشتر می‌شود.»