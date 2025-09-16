En
بارش ۹۴ میلی‌متری باران در بندر انزلی + عکس

بارش شدید باران در بندر انزلی موجب آبگرفتی برخی معابر شد.
بارش ۹۴ میلی‌متری باران در بندر انزلی + عکس

نمودار زیر پربارش‌ترین ایستگاه‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌هد.

۱️  انزلی    (گیلان)       ۹۴.۴،
۲️  تنکابن   (مازندران)    ۶۷.۲،
۳️  آبکنار     (گیلان)       ۶۶.۲،
۴️  رشت    (گیلان)        ۶۴.۸،
۵️  نوشهر   (مازندران)     ۶۴.۴

دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
