\n\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u067e\u0631\u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06f2\u06f4 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0647\u062f.\n\n\u06f1\ufe0f\u00a0 \u0627\u0646\u0632\u0644\u06cc \u00a0\u00a0 (\u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u06f9\u06f4.\u06f4\u060c\u06f2\ufe0f\u00a0 \u062a\u0646\u06a9\u0627\u0628\u0646 \u00a0 (\u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646)\u00a0 \u00a0 \u06f6\u06f7.\u06f2\u060c\u06f3\ufe0f\u00a0 \u0622\u0628\u06a9\u0646\u0627\u0631 \u00a0 \u00a0 (\u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u06f6\u06f6.\u06f2\u060c\u06f4\ufe0f\u00a0 \u0631\u0634\u062a\u00a0 \u00a0 (\u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u06f6\u06f4.\u06f8\u060c\u06f5\ufe0f\u00a0 \u0646\u0648\u0634\u0647\u0631 \u00a0 (\u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646) \u00a0 \u00a0 \u06f6\u06f4.\u06f4