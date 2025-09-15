کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریز پرنده قاچاق در هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خیر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی گمرکات غرب استان مستقر در گمرگ شیو پارسیان در اجرای بازدید رصد شناورهای ملوانی و تجاری، حین گشت زنی در اسکله به یک فروند لنج در حال تخلیه بار مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی شهرستان با همکاری و حضور نمایندگان بازرسی و حراست اسکله در بازرسی دقیق از شناور موردنظر تعداد ۷۱۹ دستگاه ریزپرنده قاچاق و غیر مجاز که بطرز ماهرانه در شناور جاسازی شده بودند کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهارکرد: دراین رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری دیگرعاملان قاچاق این محموله ادامه دارد.