مهدی قایدی تا ۸ هفته از میادین دور خواهد بود

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، بر اساس ادعای رسانه اماراتی «سدد»، مهدی قائدی، ستاره ملیپوش و تکنیکی باشگاه النصر امارات، به دلیل مصدومیتی که در بازی اخیر تیمش برای او پیش آمد، برای مدتی طولانی از میادین دور خواهد بود.
این رسانه مدعی شده است که پس از بررسیهای اولیه، مشخص شده که قائدی به دلیل این آسیبدیدگی، حدوداً هشت هفته (دو ماه) قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.
این مصدومیت در جریان دیدار حساس تیمهای النصر و الجزیره در لیگ امارات رخ داد که مهدی قائدی پس از برخوردی مجبور به ترک زمین مسابقه شد.
در صورت تأیید نهایی این خبر، این یک شوک بزرگ برای قائدی و باشگاه النصر خواهد بود، چرا که این بازیکن یکی از مهرههای کلیدی و تأثیرگذار تیمش محسوب میشود. این دوری طولانیمدت همچنین میتواند حضور او در اردوهای آینده تیم ملی فوتبال ایران را نیز در هالهای از ابهام قرار دهد.
