En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهدی قایدی تا ۸ هفته از میادین دور خواهد بود

ستاره ایرانی ممکن است بازی‌های ملی آینده را از دست بدهد.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۸۶
| |
335 بازدید
مهدی قایدی تا ۸ هفته از میادین دور خواهد بود

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، بر اساس ادعای رسانه اماراتی «سدد»، مهدی قائدی، ستاره ملی‌پوش و تکنیکی باشگاه النصر امارات، به دلیل مصدومیتی که در بازی اخیر تیمش برای او پیش آمد، برای مدتی طولانی از میادین دور خواهد بود.

این رسانه مدعی شده است که پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شده که قائدی به دلیل این آسیب‌دیدگی، حدوداً هشت هفته (دو ماه) قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

این مصدومیت در جریان دیدار حساس تیم‌های النصر و الجزیره در لیگ امارات رخ داد که مهدی قائدی پس از برخوردی مجبور به ترک زمین مسابقه شد.

در صورت تأیید نهایی این خبر، این یک شوک بزرگ برای قائدی و باشگاه النصر خواهد بود، چرا که این بازیکن یکی از مهره‌های کلیدی و تأثیرگذار تیمش محسوب می‌شود. این دوری طولانی‌مدت همچنین می‌تواند حضور او در اردوهای آینده تیم ملی فوتبال ایران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی قائدی لژیونر ایرانی امارات النصر امارات مصدومیت مهدی قایدی خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قایدی و آزمون؛ نامزد توپ طلای فوتبال امارات
مهدی قایدی در راه النصر
تکلیف قایدی برای تیم مشخص شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZeQ
tabnak.ir/005ZeQ