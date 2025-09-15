En
محمد نخودی برنز جهانی را تصاحب کرد

محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی موفق به شکست حریف آذربایجانی خود شد و به مدال برنز رسید.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۸۴
372 بازدید
محمد نخودی برنز جهانی را تصاحب کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در مسابقات فینال و رده‌بندی ۴ وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی به مصاف تاجیف حریف آذربایجانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ٤ بر ۲ به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. به این ترتیب محمد نخودی موفق به کسب مدال برنز مسابقات جهانی کشتی آزاد شد.

نخودی روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد.

وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «میخایلوف» حریف اوکراینی خود رفت که در این مرحله پیروز شد و راهی نیمه‌نهایی شد. اما در مرحله نیمه نهایی برابر حریف یونانی خود شکست خورد.

 

برچسب ها
کشتی کشتی آزاد محمد نخودی مسابقات جهانی قهرمانی جهان مدال برنز خبر فوری
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
