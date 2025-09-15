En
واکنش آشنا به سخنرانی مهدی نصیری برای سلطنت‌طلب‌ها

حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در دولت دوازدهم، به سخنرانی اخیر مهدی نصیری در میان سلطنت‌طلب‌ها واکنش نشان داد.
