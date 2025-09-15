En
صعود امیرعلی آذرپیرا به نیمه‌نهایی با امتیاز عالی

امیرعلی آذرپیرا در یک‌چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ویکی ویکی از هند به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۲۳
263 بازدید
صعود امیرعلی آذرپیرا به نیمه‌نهایی با امتیاز عالی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیرعلی آذرپیرا در یک‌چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ویکی ویکی از هند به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

امیرعلی آذرپیرا صعود نیمه نهایی مسابقات کشتی قهرمانی جهان
