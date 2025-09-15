به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ادامه رقابت‌های ۲ وزن پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک، در دومین مبارزه و در مرحله یک هشتم نهایی برابر رئال وودز از آمریکا به روی تشک رفت و در پایان در یک کشتی زیبا و طوفانی با نتیجه رقیب پر نفس آمریکایی در کمتر از پنج دقیقه ۱۲ بر یک به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

عموزاد پیش از این در دور نخست استراحت کرد سپاس مقابل اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان به روی تشک رفت و در پایان در کمتر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید.