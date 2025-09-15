En
رحمان «بی‌رحم» کشتی‌گیر آمریکایی را سلاخی کرد

آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم ایران با شکست حریف آمریکایی راهی مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی جهان شد.
رحمان «بی‌رحم» کشتی‌گیر آمریکایی را سلاخی کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ادامه رقابت‌های ۲ وزن پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک، در دومین مبارزه و در مرحله یک هشتم نهایی برابر رئال وودز از آمریکا به روی تشک رفت و در پایان در یک کشتی زیبا و طوفانی با نتیجه رقیب پر نفس آمریکایی در کمتر از پنج دقیقه ۱۲ بر یک به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

عموزاد پیش از این در دور نخست استراحت کرد سپاس مقابل اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان به روی تشک رفت و در پایان در کمتر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید.

