En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برنامه تازه دبیرستان‌های رژیم صهیونیستی

امسال بیش از ۷۰ رشته تخصصی در مدارس فعال شده که حدود ۱۶ مورد آن به آموزش فارسی اختصاص دارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۱۵
| |
793 بازدید

برنامه تازه دبیرستان‌های رژیم صهیونیستی

 

به گزارش تابناک  به نقل از تسنیم؛ پس از تشدید تنش‌ها با ایران، چندین دبیرستان اسرائیل رشته‌هایی جدید در زمینه آموزش زبان فارسی، ایران‌شناسی، اطلاعات و امنیت سایبری راه‌اندازی کرده‌اند.

امسال بیش از ۷۰ رشته تخصصی در مدارس فعال شده که حدود ۱۶ مورد آن به آموزش فارسی اختصاص دارد. برنامه درسی این رشته‌ها شامل یادگیری کامل زبان و شناخت فرهنگ و تاریخ ایران است.

آموزش سایبری در مدارس اسرائیل با طرح «انیگما» آغاز شده و نسل تازه‌ای از جاسوسان و تحلیل‌گران برای فعالیت‌های اطلاعاتی و جمع‌آوری داده‌ها تربیت می‌شوند.آموزش سا

اشتراک گذاری
برچسب ها
رژیم صهیونیستی آموزش فارسی آموزش سایبری ایران شناسی مدارس
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا مخالفان جمهوری اسلامی هم با تجزیه ایران مخالفند؟/جنگ تحمیلی بخشی از پازل تجزیه ایران بود
حمله به گردشگران اسرائیلی در آتن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZdH
tabnak.ir/005ZdH