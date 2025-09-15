امسال بیش از ۷۰ رشته تخصصی در مدارس فعال شده که حدود ۱۶ مورد آن به آموزش فارسی اختصاص دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از تشدید تنش‌ها با ایران، چندین دبیرستان اسرائیل رشته‌هایی جدید در زمینه آموزش زبان فارسی، ایران‌شناسی، اطلاعات و امنیت سایبری راه‌اندازی کرده‌اند.

امسال بیش از ۷۰ رشته تخصصی در مدارس فعال شده که حدود ۱۶ مورد آن به آموزش فارسی اختصاص دارد. برنامه درسی این رشته‌ها شامل یادگیری کامل زبان و شناخت فرهنگ و تاریخ ایران است.

آموزش سایبری در مدارس اسرائیل با طرح «انیگما» آغاز شده و نسل تازه‌ای از جاسوسان و تحلیل‌گران برای فعالیت‌های اطلاعاتی و جمع‌آوری داده‌ها تربیت می‌شوند.آموزش سا



