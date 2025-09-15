گروسی: توافق با ایران برای احیای فعالیت آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) در اظهاراتی با تاکید بر اینکه «صلح و امنیت بینالملل در شرایط کنونی در معرض تهدید قرار دارد»، به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران اشاره کرد و گفت: آژانس تلاش میکند تا در مواجهه با این وضعیت به وظایف و کار خود ادامه دهد و ما از مصر برای فراهم کردن شرایط گفتوگو با ایران و از حمایت از آن قدردانی میکنیم.
او که در آغاز شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس اتمی سخنرانی میکرد، افزود: ما در قاهره با جناب آقای «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران توافقی امضا کردیم که گامهای عملی و مراحل فنی را برای همکاری با تهران و از سرگیری کارهای ضروری آژانس در رابطه با برنامه هستهای این کشور فراهم میکند.
گروسی ادامه داد: این به ما و به ایران بستگی دارد که اطمینان ایجاد کنیم و به جلو پیش برویم.
مدیکر آژانس اتمی در بخش دیگری از صحبتهای خود با هشدار درباره خطر درگیری هستهای در دنیای کنونی خواستار جلوگیری از هستهای شدن کشورهای بیشتر شد و افزود: تنشهای کنونی در جهان خطر استفاده کشورها از تسلیحات هستهای را افزایش میدهد و ما میبایست مانع از وقوع آن شویم.
شصتونهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از امروز، ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) تا ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) در وین برگزار میشود.
این نشست هماکنون در حال برگزاری است و مقامات بلندپایه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس درباره طیفی از مسائل بحث و گفتوگو خواهند کرد.
«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران قطعنامهای را درباره محکومیت حمله به تاسیسات هستهای برای طرح در کنفرانس ارائه کرده و رایزنیها برای مطرح شدن آن در دستور کار قرار دارد.
او همچنین از برنامهریزی برای انجام ملاقاتهای چندجانبه با کشورهایی که با ایران همکاری هستهای داشتهاند، خبر داد.
با توجه به هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی ایران در ماه ژوئن از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی که تحت توافق پادمانی آژانس قرار داشتند، اسلامی بیان کرد: این حضور، فرصتی مغتنم برای معرفی رخدادهایی است که خلاف قوانین و مقررات بینالمللی صورت گرفته و آژانس در قبال آنها بیعملی نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران با روایتگری صریح و روشن، دیدگاههای خود را به جهانیان ارائه خواهد کرد.
