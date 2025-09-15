En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی: توافق با ایران برای احیای فعالیت آژانس

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید توافق دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل با تهران، مراحل فنی و گام‌های عملی برای انجام وظایف آژانس اتمی در ایران را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۱۲
| |
750 بازدید
گروسی: توافق با ایران برای احیای فعالیت آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) در اظهاراتی با تاکید بر اینکه «صلح و امنیت بین‌الملل در شرایط کنونی در معرض تهدید قرار دارد»، به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: آژانس تلاش می‌کند تا در مواجهه با این وضعیت به وظایف و کار خود ادامه دهد و ما از مصر برای فراهم کردن شرایط گفت‌و‌گو با ایران و از حمایت از آن قدردانی می‌کنیم.

او که در آغاز شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس اتمی سخنرانی می‌کرد، افزود: ما در قاهره با جناب آقای «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران توافقی امضا کردیم که گام‌های عملی و مراحل فنی را برای همکاری با تهران و از سرگیری کار‌های ضروری آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور فراهم می‌کند.

گروسی ادامه داد: این به ما و به ایران بستگی دارد که اطمینان ایجاد کنیم و به جلو پیش برویم.

مدیکر آژانس اتمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با هشدار درباره خطر درگیری هسته‌ای در دنیای کنونی خواستار جلوگیری از هسته‌ای شدن کشور‌های بیشتر شد و افزود: تنش‌های کنونی در جهان خطر استفاده کشور‌ها از تسلیحات هسته‌ای را افزایش می‌دهد و ما می‌بایست مانع از وقوع آن شویم.

شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز، ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) تا ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) در وین برگزار می‌شود.

این نشست هم‌اکنون در حال برگزاری است و مقامات بلندپایه و نمایندگان کشور‌های عضو آژانس درباره طیفی از مسائل بحث و گفت‌و‌گو خواهند کرد.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌ای را درباره محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای برای طرح در کنفرانس ارائه کرده و رایزنی‌ها برای مطرح شدن آن در دستور کار قرار دارد.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای انجام ملاقات‌های چندجانبه با کشور‌هایی که با ایران همکاری هسته‌ای داشته‌اند، خبر داد.

با توجه به هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی ایران در ماه ژوئن از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی که تحت توافق پادمانی آژانس قرار داشتند، اسلامی بیان کرد: این حضور، فرصتی مغتنم برای معرفی رخداد‌هایی است که خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی صورت گرفته و آژانس در قبال آنها بی‌عملی نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران با روایت‌گری صریح و روشن، دیدگاه‌های خود را به جهانیان ارائه خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رافائل گروسی توافق با آژانس مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات اتمی ایران عباس عراقچی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازرس آژانس: ایران در قاهره موفق به شرط شد
عراقچی: در کنار قطر و در برابر تهدیدات منطقه هستیم
افشاگری جدید: آژانس خصومت می‌کند؛ عراقچی سکوت!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZdE
tabnak.ir/005ZdE