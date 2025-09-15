به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌اکس و تحت مالکیت ایلان ماسک، بامداد امروز به وقت گرینویچ دچار اختلال سراسری شد.

در پی این اختلال، وب‌سایت رسمی استارلینک با انتشار پیامی اعلام کرد: در حال حاضر استارلینک دچار قطعی سرویس شده است. تیم فنی ما در حال بررسی موضوع است.

در این اطلاعیه، جزئیاتی درباره علت اختلال یا مناطق آسیب‌دیده ارائه نشده بود.

وب‌سایت Downdetector که اختلال‌های دیجیتالی را رصد می‌کند، گزارش داده که در ساعت ۴:۳۵ بامداد (به وقت گرینویچ) بیش از ۴۳ هزار کاربر در آمریکا قطعی سرویس استارلینک را ثبت کرده‌اند.

با این حال، تا ساعت ۵:۱۵ بامداد، تعداد گزارش‌ها به کمتر از هزار مورد کاهش یافت و پیام قطعی نیز از وب‌سایت رسمی استارلینک حذف شد؛ نشانه‌ای از رفع کامل اختلال.

استارلینک با بهره‌گیری از منظومه‌ای از ماهواره‌های مدار پایین زمین، اینترنت پرسرعت را به کاربران، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و فاقد زیرساخت‌های ارتباطی سنتی، ارائه می‌دهد.