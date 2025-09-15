En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطعی گسترده اینترنت استارلینک؛ سرویس‌ها پس از یک ساعت بازیابی شد

هزاران کاربر آمریکایی بامداد امروز با قطعی در سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مواجه شدند. این اختلال سراسری، پس از حدود یک ساعت به‌طور کامل برطرف شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۰۸
| |
3 بازدید

قطعی گسترده اینترنت استارلینک؛ سرویس‌ها پس از یک ساعت بازیابی شد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌اکس و تحت مالکیت ایلان ماسک، بامداد امروز به وقت گرینویچ دچار اختلال سراسری شد.

در پی این اختلال، وب‌سایت رسمی استارلینک با انتشار پیامی اعلام کرد: در حال حاضر استارلینک دچار قطعی سرویس شده است. تیم فنی ما در حال بررسی موضوع است.

در این اطلاعیه، جزئیاتی درباره علت اختلال یا مناطق آسیب‌دیده ارائه نشده بود.

وب‌سایت Downdetector که اختلال‌های دیجیتالی را رصد می‌کند، گزارش داده که در ساعت ۴:۳۵ بامداد (به وقت گرینویچ) بیش از ۴۳ هزار کاربر در آمریکا قطعی سرویس استارلینک را ثبت کرده‌اند.

با این حال، تا ساعت ۵:۱۵ بامداد، تعداد گزارش‌ها به کمتر از هزار مورد کاهش یافت و پیام قطعی نیز از وب‌سایت رسمی استارلینک حذف شد؛ نشانه‌ای از رفع کامل اختلال.

استارلینک با بهره‌گیری از منظومه‌ای از ماهواره‌های مدار پایین زمین، اینترنت پرسرعت را به کاربران، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و فاقد زیرساخت‌های ارتباطی سنتی، ارائه می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استارلینک اینترنت ماهواره ای ایلان ماسک قطع اینترنت
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکایت ایلان ماسک از شرکت اپل و open Al
اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به لبنان رسید
رونمایی ایلان ماسک از استارتاپ جدید هوش مصنوعی خود با نام «Macrohard»
سیصدمین مأموریت استارلینک با موفقیت انجام شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۱۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۳ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZdA
tabnak.ir/005ZdA