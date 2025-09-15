En
شروع طوفانی هندبال ایران در قهرمانی آسیا

تیم ملی هندبال پسران ایران در اولین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل مالدیو به برد پر گل رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران امروز، دوشنبه، ۲۴ شهریور از ساعت ۱۱:۰۰ به وقت ایران در دیدار افتتاحیه نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی اردن مقابل مالدیو به میدان رفت که ملی‌پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۶۵ بر ۴ به برتری رسیدند.

تیم ملی هندبال ایران فردا سه‌شنبه در دومین دیدارش از این مسابقات از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف سوریه خواهد رفت.

محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروزپور ترکیب تیم ملی هندبال ایران را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

برنامه و نتایج کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا:

ایران ۶۵ - مالدیو ۴

سه شنبه ۲۵ شهریور

ایران - سوریه ساعت ۱۶:۳۰

چهارشنبه ۲۶ شهریور

ایران - کره جنوبی ساعت ۱۶:۳۰

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳ مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.

تیم ملی هندبال ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا مالدیو
