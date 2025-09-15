نخودی و فیروزپور برنز گرفتند، امامی پنجم شد/ قهرمانی ایران پس از طلسم ۱۲ ساله + فیلم

رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم که راهی فینال شدند، آخرین شانسهای تیم ملی کشتی آزاد برای کسب مدال طلا خواهند بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در سومین روز این رقابتها از ظهر روز سهشنبه، ۲۴ شهریورماه آغاز شد که ایران سه شانس برای کسب مدال برنز داشت و در نهایت با محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور، دو برنز کسب کرد و امامی پنجم شد. همچنین دو کشتیگیر هم در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم راهی فینال شدند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از دو فینال عموزاد و آذرپیرا با کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز بالاتر از آمریکا قهرمانی زودهنگام جهان را پس از ۱۲ سال به دست آورد. تیم ایران با هر نتیجهای در دو فینال پایانی، روی سکوی نخست قرار میگیرد.
برای تیم ایران تاکنون امیرحسین زارع مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان مدال نقره، کامران قاسمپور، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور هم مدال برنز کسب کردهاند. رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا نیز سهشنبه در فینال به مصاف حریفان میروند و این شانس را دارند که به مدال طلا برسند. یونس امامی در این رقابتها پنجم شد و امیرمحمد یزدانی و علی مومنی حذف شدند.
فیروزپور با ضربه فنی برنز گرفت
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۲۱:۱۵
امیرحسین فیروزپور، کشتیگیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان در دیدار ردهبندی مقابل حریف قزاقستان خود قرار گرفت و در حالی که ۴ بر صفر از حریف پیش بود، موفق شد او را ضربه فنی کند تا به مدال برنز برسد.
امامی برنز را از دست داد
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۲۱:۱۰
یونس امامی که سابقه کسب ۲ مدال برنز جهان را در کارنامه دارد، در دیدار ردهبندی برابر سالکازانوف از اسلواکی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا پنجم شود.
مدال برنز برای نخودی
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۲۰:۵۰
محمد نخودی در ردهبندی وزن ۷۹ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل جبرئیل گاژیف از جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و برنده مدال برنز شد.
آذرپیرا راهی فینال شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۸:۲۵
امیرعلی آذرپیرا، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی جهان با اخمد تاجالدینوف از بحرین قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
عموزاد با شکست بیابانی به فینال رفت
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۸:۱۰
رحمان عموزاد، در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف پیمان بیابانی از کانادا رفت که موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شود و به فینال راه پیدا کند.
عموزاد راهی نیمه نهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۶:۲۵
رحمان عموزاد، کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان توانست در کشتی سخت، نفسگیر و نزدیک با حریف هندی خود با نتیجه ۶ بر ۵ پیروز شود و به نیمه نهایی برسد.
آذرپیرا به نیمهنهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۵:۳۰
امیرعلی آذرپیرا، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان مقابل رقیب هندی خود قرار گرفت و کار سختی برای پیروزی نداشت. دارنده مدال برنز المپیک ١٠ بر صفر پیروز شد و به نیمهنهایی رسید.
عبور راحت عموزاد از کشتیگیر آمریکایی
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۵:۰۱
رحمان عموزاد، کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان در دومین مسابقه خود در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب به مصاف وودز از آمریکا رفت که توانست با پیروزی ۱۲ بر یک حریفش را ضربه فنی کند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.
پیروزی آذرپیرا برای رسیدن به یک چهارم
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۴:۲۰
امیرعلی آذرپیرا، کشتیگیر وزن ۹۶ کیلوگرم با پیروزی ۶ بر ۳ مقابل حریف بلغارستانی خود راهی یک چهارم نهایی شد.
بازگشت یونس امامی به مسیر کسب مدال
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۴:۰۵
یونس امامی، کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان که روز گذشته در مسابقات مقدماتی مقابل حریف ژاپنی خود شکست خورده بود، با صعود حریفش به فینال به جدول شانس مجدد بازگشت و توانست با پیروزی مقابل حریف گرجستانی راهی مرحله بعدی شود.
امامی ١٢ بر یک حریف گرجستانی خود را شکست داد و راهی ردهبندی شد.
صعود مقتدرانه عموزاد با ضربه فنی
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۳:۴۵
رحمان عموزاد نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در نخستین گام به مصاف اکرام مورادوف از قرقیزستان رفت و در کمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۳ بر صفر پیروز شد و حریفش را ضربه فنی کرد.
پیروزی متزلزل آذرپیرا در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۲:۵۲
امیرعلی آذرپیرا اولین مسابقهاش را در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان با برد مقابل حریف مغول به اتمام رساند. دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس که جزو امیدهای مدالی تیم ایران محسوب میشود، در کشتی اول متزلزل نشان داد و ۲ بر صفر از حریف عقب افتاد و در ادامه هم با نتیجه ۲ - ۲ پیروز شد و به مرحله بعدی رفت.