رقابت‌های کشتی قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در روز سوم با کسب دو مدال برنز، فینالیست شدن نمایندگان ایران در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و قطعی شدن قهرمانی تیمی به پایان رسید.

نخودی و فیروزپور برنز گرفتند، امامی پنجم شد/ قهرمانی ایران پس از طلسم ۱۲ ساله + فیلم

رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم که راهی فینال شدند، آخرین شانس‌های تیم ملی کشتی آزاد برای کسب مدال طلا خواهند بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در سومین روز این رقابت‌ها از ظهر روز سه‌شنبه، ۲۴ شهریورماه آغاز شد که ایران سه شانس برای کسب مدال برنز داشت و در نهایت با محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور، دو برنز کسب کرد و امامی پنجم شد. همچنین دو کشتی‌گیر هم در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم راهی فینال شدند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از دو فینال عموزاد و آذرپیرا با کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز بالاتر از آمریکا قهرمانی زودهنگام جهان را پس از ۱۲ سال به دست آورد. تیم ایران با هر نتیجه‌ای در دو فینال پایانی، روی سکوی نخست قرار می‌گیرد.

برای تیم ایران تاکنون امیرحسین زارع مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان مدال نقره، کامران قاسم‌پور، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور هم مدال برنز کسب کرده‌اند. رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا نیز سه‌شنبه در فینال به مصاف حریفان می‌روند و این شانس را دارند که به مدال طلا برسند. یونس امامی در این رقابت‌ها پنجم شد و امیرمحمد یزدانی و علی مومنی حذف شدند.