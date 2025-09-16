گروه خودروسازی سایپا در شرایطی اقدام به پیشفروش خودروهای وارداتی مانند چانگان CS ۳۵ و CS ۵۵ و سیتروئن C ۳-XR کرده است که به جای تمرکز بر تولید داخلی و ارتقای کیفیت، اما با تأخیر در تحویل و بلاتکلیفی مشتریان، مشکلات خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی مصرف کنندگان را بی اعتماد کرده است و حالا با گرفتن مجوز واردات خودرو نه به خروج ارز از کشور دامن میزند بلکه به اقتصاد و صنایع داخلی نیز خسارتهای جدی وارد میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اقدام سایپا به واردات خودروهای مونتاژی مانند چانگان CS۳۵ و CS۵۵ به جای تمرکز بر تولید داخلی، شاید در نگاه اول یک راهکار برای جبران افت تولید و تنوع بخشیدن به سبد محصولات به نظر برسد، اما این اقدام به جای حل ریشهای مشکلات تولید، تنها به تسکین موقتی علائم پرداخته و نشاندهنده ناتوانایی در مدیریت بحران تولید و سرمایهگذاری ناکافی در ارتقاء کیفیت و تکنولوژی محصولات داخلی است.
بر اساس آمار انجمن قطعه سازان خودرو، تولید انواع خودروهای سایپا را در دو دوره زمانی مرداد ۱۴۰۴ و مقایسه آن با مرداد سال گذشته نشان میدهد که در دو بخش «تولید تجمعی تا پایان مرداد» و « تولید در مرداد» بررسی ارقام و درصد رشدها، وضعیت نامطلوب این شرکت را آشکار میکند.
نقطه ضعف سایپا آشکا شد
آنچه بیش از هر چیزی نقاط ضعف سایپا را آشکار میکند این است که شاهد کاهش چشمگیر در تولید هستیم؛ به طوری که در تولید تجمعی تا پایان مرداد، تولید سواریها با کاهش ۱۶ درصدی روبهرو بوده است و تولید وانت نیز با کاهش ۴۴ درصدی در تولید تجمعی و ۴۸ درصدی در تولید مرداد ماه، بدترین عملکرد را داشته است.
ازسویی دیگر، با وجود رشد در تولید تجمعی ون و مینیبوس، تولید اتوبوس با کاهش ۳۷ درصدی در تولید تجمعی و ۴۳ درصدی در تولید مرداد، وضعیت نامناسبی را نشان میدهد.
اما جمع کل تولید انواع خودروی سایپا هم در تولید تجمعی و هم در تولید مرداد ماه، با کاهش روبهرو بوده است که کاهش ۱۹ درصدی در تولید تجمعی تا پایان مرداد، نشاندهنده یک بحران جدی در خطوط تولید این شرکت است. البته مقایسه درصد رشد تولید در «مرداد»و «تولید تجمعی» نشان میدهد که روند تولید پایدار نیست به عنوان مثال، در بخش ون، با وجود کاهش در تولید مرداد، رشد در تولید تجمعی وجود دارد که نشاندهنده نوسانات در خط تولید است.
افت شدید تولید سایپا از کجا آب می خورد؟
به نظر میرسد که کاهش شدید در تولید یا ناشی از کمبود قطعات اولیه بهخصوص قطعات وارداتی است که منجر به توقف خطوط تولید یا کاهش ظرفیت شده است و یا به مشکلات نقدینگی و توانایی شرکت برای خرید قطعات یا پرداخت هزینههای تولید برمی گردد؛ البته فرسودگی ماشینآلات نیز در کاهش بهرهوری و توقفهای مکرر بی اثر نیست.
به گزارش تابناک، به گفته کارشناسان سایپا با همین دست فرمانی که پیش میرود در وضعیت بحرانی قرار دارد و کاهش ۱۹ درصدی در کل تولید تجمعی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، یک زنگ خطر جدی برای این خودروساز محسوب میشود که ناشی از مشکلات عمدهای در مدیریت، تولید، و احتمالا زنجیره تأمین است که میتواند آینده این خودروسازی را با چالشهای بزرگتری روبهرو کند.
