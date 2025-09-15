En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برنامه روز چهارم مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵

در روز چهارم مسابقات جهانی والیبال تیم‌های لهستان، ژاپن و آمریکا به میدان می‌روند.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۳۹
| |
486 بازدید

برنامه روز چهارم مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار می‌شود و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

امروز دوشنبه، ۲۴ شهریور در چهارمین روز مسابقات هشت دیدار برگزار خواهد شد.

برنامه روز چهارم مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد کوبا – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح ترکیه – لیبی

ساعت ۰۹:۰۰ آلمان – شیلی

ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – کانادا

ساعت ۱۳:۰۰ اسلوونی – بلغارستان

ساعت ۱۳:۳۰ هلند – رومانی

ساعت ۱۶:۳۰ آمریکا – پرتغال

ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – قطر

گروه بندی مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس

گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی

گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی

گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا

گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی

گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر

گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی

گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ تیم ملی والیبال ایران
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قهرمانی والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ : ایران – مصر
رتبه جدید ایران در رنکینگ جهانی والیبال
عذرخواهی کاپیتان تیم ملی والیبال از مردم ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۱ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۷۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۲ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zc3
tabnak.ir/005Zc3