جادوی مودریچ ۴۰ ساله با اولین گل برای میلان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ میلان در هفته سوم سری آ توانست در خانه با یک گل بولونیا را از پیش رو بردارد و ۳ امتیاز این دیدار را به دست بیاورد. لوکا مودریچ تنها گل این دیدار را برای تیمش به ثمر رساند. این بازیکن کروات که پنج روز پیش چهل‌سالگی‌اش را جشن گرفت، به مسن‌ترین هافبکی تبدیل شد که در سری آ گلزنی می‌کند. طبق گزارش اوپتا، مودریچ رکورد نیلس لیدهولم را شکست؛ بازیکنی که او هم برای میلان بازی می‌کرد و ۲۶ مارس ۱۹۶۱، زمانی که ۳۸ سال و ۱۶۹ روز داشت مقابل اینتر گلزنی کرده بود.

لوکا مودریچ در مصاحبه با DAZN بعد از دیدار با بولونیا گفت: گلزنی برای تیمم یک راه عالی برای جشن‌گرفتن تولدم بود. ما بردیم و این مهم‌ترین چیز است و حالا باید روی مسابقات بعدی تمرکز کنیم. امیدوارم مردم دیگر سنم را به من یادآوری نکنند!

او درباره گلش نیز توضیح داد و افزود: یک لحظه موقعیت خوبی نصیب من شد. الکسیس سائلماکرز یک پاس عالی به من داد و گل‌کردنش آسان بود. بیشتر پاس او بود تا شوت من. فکر می‌کنم کل تیم خوب جنگید و مطمئنم که از بازی به بازی اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهیم کرد و وقتی بازیکنان به حالت عادی برگردند، وقتی یکدیگر را بهتر بشناسیم، بهتر خواهیم شد.

مصدومیت دروازه‌بان میلان

این دیدار یک اتفاق بد نیز برای روسونری به همراه داشت. مایک مانیان دقیقه ۵۳ از ناحیه پای راست دچار مشکل و زمین بازی را ترک کرد. پیترو تراچیانو به عنوان بازیکن تعویضی به جای این دروازه‌بان فرانسوی به زمین آمد. این اولین بازی این دروازه‌بان ۳۵ ساله ایتالیایی برای روسونری بود.