طارمی به لیگ قهرمانان می‌رسد؟

مهدی طارمی در اولین حضورش برای المپیاکوس، هواداران و مربی تیم یونانی را تحت تأثیر قرار داده است. خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی اسپانیایی تیم، به طور جدی در حال بررسی استفاده از طارمی در ترکیب اصلی به همراه الکعبی است.
طارمی به لیگ قهرمانان می‌رسد؟

به گزارش تانباک به نقل از ایسنا؛ مهدی طارمی از اولین حضورش در ترکیب المپیاکوس نشان داد که برای درخشش به این تیم آمده است. این مهاجم باتجربه ایرانی هماهنگی با برنامه بازی تیم جدیدش را شروع کرده و ویژگی‌هایش را، چه در گلزنی و چه در بازیسازی، نشان داده است. کیفیت، تجربه و غریزه فوتبالی او از نظر هواداران و البته خوزه لوئیس مندیلیبار پنهان نمانده است.

این مربی اسپانیایی کاملا از عملکرد طارمی راضی است و به نظر می‌رسد که به طور جدی در اندیشه قراردادن نام او در ترکیب اصلی در کنار الکعبی است. این دو بازیکن ویژگی‌های متفاوتی دارند که می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

صفحه نخست روزنامه چمپیون یونان به این موضوع اشاره داشت و نوشت مهدی طارمی احتمالا در لیگ قهرمانان اروپا در ترکیب تیمش قرار خواهد گرفت. در ادامه مطلب این روزنامه درباره مهاجم ایرانی آمده است: طارمی خلاق‌تر است، هوشمندانه در خارج از محوطه جریمه حرکت می‌کند و می‌تواند پاس‌های کلیدی بدهد؛ در حالی که کعبی یک گلزن خلاق در محوطه جریمه است. این زوج می‌تواند به‌ویژه در مسابقاتی که المپیاکوس به‌شدت در حمله به گلزنی نیاز دارد، مؤثر باشد.

در حال حاضر مهدی طارمی و ایوب الکعبی هر دو از المپیاکوس به همراه آلن اوزبولت از لوادیاکوس با دو گل در صدر جدول گلزنان سوپرلیگ یونان قرار دارند.

المپیاکوس باید این هفته در لیگ قهرمانان اروپا به دیدار پافوس قبرس برود و سپس در لیگ یونان با پاناتینایکوس دیدار خواهد داشت.

