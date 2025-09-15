بارش باران در نقاط مختلف کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان درباره وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی امروز تا چهارشنبه (۲۴ تا ۲۶ شهریورماه) در اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی، شمال آذربایجانهای شرقی و غربی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود همچنین امروز (۲۴ شهریورماه) در برخی نقاط گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: پنجشنبه (۲۷ شهریورماه) برای برخی نقاط در گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز شرقی، جمعه (۲۸ شهریورماه) در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: طی پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود. طی سه روز آینده در شمال، شرق، شرق دامنههای جنوبی البرز و جنوب غرب کشور و پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک رخ خواهد داد.
به گفته ضیاییان، پنجشنبه و جمعه نیز به سبب وزش باد شدید در نیمه غربی کشور همچنین افزایش سرعت وزش باد روی کشور عراق و احتمال تشکیل توده گردوخاک و انتقال آن به غرب کشور برای استانهای واقع در نیمه غربی کشور خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود. دوشنبه و چهارشنبه دریای خزر و شرق عمان، چهارشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۵ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۰ و ۱۹ درجه سانتیگراد و طی روز چهارشنبه (۲۶ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد و ابر با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان گفت: طی فردا و پسفردا (۲۵ و ۲۶ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۳ و ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای ۴ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استان کشور خواهند بود.
