رسانههای اسرائیلی طی روزهای اخیر به شدت از گسترش موجهای تحریمهای اقتصادی، علمی و هنری علیه اسرائیل در سطح جهان خبر دادهاند و این روند را به «سونامی سیاسی» تشبیه کردهاند که بازارهای صادراتی این رژیم را به شدت تهدید میکند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علائم و نشانهها حاکی از افزایش روزافزون رد و انزوای محصولات اسرائیلی در بازارها و نمایشگاههای بینالمللی است که به تضعیف جایگاه تجاری این رژیم منجر شده است.
سقوط صادرات اسرائیل در بازارهای جهانی
کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی اعلام کرد صادرات اسرائیل با بحرانی واقعی مواجه است، چرا که جهان به شدت از دریافت کالاهایی که برچسب «ساخت اسرائیل» دارند خودداری میکند. بازارهای مختلف در دنیا دیگر تمایلی به خرید محصولات اسرائیلی در حوزههای متنوع ندارند و این نشاندهنده تشدید بیسابقه تحریمها است.
مزارع پر از میوههای فاسد، داروها بدون مشتری در اروپا
نینی گلدفاین، معاون مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریتی «NSG» اسرائیل در این باره گفت: «تحریمهای آرام و بیصدا دیگر وجود ندارد و اکنون این تحریمها به شکلی پر سروصدا و آشکار درآمدهاند».
وی تاکید کرد که این وضعیت مستقیماً به زیان شرکتهای اسرائیلی و کاهش چشمگیر تجارت خارجی آنها منجر شده است.
یک کشاورز اسرائیلی نیز اظهار داشت که فروشگاههای زنجیرهای بزرگ از خرید محصولات کشاورزی اسرائیل خودداری میکنند، زیرا نگران واکنش منفی مصرفکنندگان هستند. او افزود که اکنون مزارع اسرائیل پر شده از میوههایی که هیچ راهی به بازارهای جهانی نیافتهاند.
کد تجاری اسرائیل (۷۹۲) در لیست سیاه مشتریان
اور لیف هار، مدیرعامل شرکت «ردفاین» فعال در حوزه محصولات بهداشتی، گزارش داد که برخی توزیعکنندگان اروپایی به طور صریح اعلام کردهاند قادر به عرضه محصولات این شرکت به دلیل برچسب «ساخت اسرائیل» نیستند. حتی کد تجاری اسرائیل که با عدد ۷۹۲ آغاز میشود، به دلیلی برای رد خرید محصولات تبدیل شده است.
لی هار افزود که قرارداد توزیع سالانه ۳ میلیون دلاری در اروپا بسته است، اما شرکت در نمایشگاههای بینالمللی به دلیل فشارهای سیاسی با مشکل مواجه شده است. در نمایشگاهی در لهستان در سال ۲۰۲۵ به او توصیه شده بود که به زبان عبری صحبت نکند، امری که وی آن را ضربهای جدی به تصویر کشورش توصیف کرد.
شرکتهای آسیایی تحت فشار افکار عمومی
گلدفاین نیز تصریح کرد که از آغاز جنگ اخیر، شرکتهای جهانی تمایلی به همکاری با اسرائیل ندارند. او افزود که شرکای تجاری در آسیا و اقیانوسیه از فشارهای خانوادگی و اجتماعی برای قطع همکاری با شرکتهای اسرائیلی که «مالیات به کشوری غیر اخلاقی میپردازند»، سخن گفتهاند.
وی تاکید کرد که این روند نگرانکنندهای است که نه تنها شرکتهای بزرگ بلکه هر شهروند و صاحب کسبوکار کوچک اسرائیلی را تحت تأثیر قرار میدهد و این موج تحریمها با سرعتی نگرانکننده در حال گسترش است.
پروازها لغو، سرمایهگذاریها متوقف
در همین حال، کانال ۱۳ اسرائیل اعلام کرد شرکت هواپیمایی ارزانقیمت «رایانایر» در مورد از سرگیری پروازهایش به اسرائیل در ماه آینده تردید دارد و مدیرعامل این شرکت گفته است که «اطمینان ندارد بازگردد». تحلیلها نشان میدهد که دلایل سیاسی بیش از مسائل اقتصادی در این تصمیم نقش دارند.
نوگا تلمان، خبرنگار اقتصادی کانال، گزارش داد که شواهد متعددی وجود دارد که شرکتهای خارجی تمایلی به از سرگیری فعالیت در اسرائیل ندارند و به طور رسمی دلایل اعلام شده، پوششی برای مواضع سیاسی آنها در قبال جنگ است.
هنرمندان جهان در کنار تحریم اقتصادی
از سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی خبر از پیوستن هزاران هنرمند به کمپینهای تحریم این رژیم دادهاند. آوی سیدرین، خبرنگار فرهنگی کانال ۱۲، گفت که حدود ۴ هزار نفر از جمله برندگان جوایز اسکار، چون خواکین فینیکس و اِما استون، خواستار تحریم سینمای اسرائیل شدهاند. این نامه توجه زیادی در داخل و خارج آمریکا جلب کرده و صراحتاً از عدم همکاری فرهنگی با اسرائیل در شرایط کنونی حمایت میکند.
این تحریمها حتی به مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۲۶ در وین نیز کشیده شده است. تحلیلگر سیاسی کانال ۱۳، گیل تماری، گفت کشورهایی مثل ایرلند، اسلوونی و ایسلند تهدید کردهاند در صورت اجازه دادن به حضور اسرائیل، از مسابقه کنارهگیری خواهند کرد. اسپانیا نیز اسرائیل را به عنوان «دولت نسلکشی» توصیف کرده و خواهان حذف آن از مسابقه شده است، مشابه تصمیمی که پس از حمله روسیه به اوکراین اتخاذ شد. این مسائل شانس شرکت اسرائیل در این رویداد را به شدت کاهش داده است.
عیمت هیرازی، خبرنگار فرهنگی کانال ۱۱، نیز گفت که تصمیم نهایی درباره شرکت اسرائیل در یوروویژن به رأیگیری آینده اتحادیه برگزارکننده مسابقه بستگی دارد و مذاکرات فعلی وضعیت مثبتی را برای تلآویو نوید نمیدهد.
