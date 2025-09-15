دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور در باره حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به دنبال اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: این اقدام، اجرای یک قانون است و باتوجه به اینکه وزیر فعلی رفاه، در گذشته پایه‌گذار پایگاه رفاه ایرانیان بوده، اطمینان دارم که ایشان با شناخت و ظرافت لازم، حذف یارانه را به نحوی اجرا خواهد کرد که افراد نیازمند و طبقات پایین جامعه "حذف" نشوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی ربیعی با اشاره به آغاز سیاست‌های مرتبط با حذف یارانه‌ از دوران وزارت وی، گفت: از ابتدا قرار بود یارانه‌ هدفمند پرداخت شود و مطالعات نشان نمی‌دهد که در کشورهای دیگر پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت صورت گیرد؛ معمولاً یارانه‌ها به شکل مشروط پرداخت می‌شوند. برای مثال، در برزیل تنها ۱۶ درصد از جامعه یارانه مشروط دریافت می‌کنند، در ایران نیز به هدفمندی یارانه اشاره شده، اما هیچ هدفمندی صورت نگرفته است.

کاهش ارزش یارانه‌ها به‌واسطه نوسانات نرخ ارز

وی با اشاره به کاهش ارزش یارانه‌ها به‌واسطه نوسانات نرخ ارز، افزود: در شرایطی که قیمت دلار دائماً در نوسان است، ارزش آن کاهش می‌یابد. به خاطر دارم که در دولت از مفهومی تحت عنوان "دام مسیر طی‌شده" استفاده کردند؛ به این معنا که وقتی اقدامی آغاز می‌شود، اصلاح یا تغییر آن بسیار دشوار می‌شود. اجرای قانون هدفمندی هم الزام قانونی مجلس بود و تأخیر در اجرای آن باعث شد چندین نامه پیاپی از سوی دستگاه‌های نظارتی برای اجرا دریافت کنیم.

دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور معتقد است: وقتی فقر به عنوان استثناء است، قابلیت سیاست‌گذاری دارد. سیاست‌گذاری رفع فقر، برای شرایطی است که تعداد افراد نیازمند حمایت اندک است. وقتی فقر از استثنا خارج شده و به قاعده تبدیل می‌شود، امکان سیاست‌گذاری مقابله با فقر نیز دشوار می‌شود. توزیع ثروت در ایران شبیه به شکل حرف "U" است؛ در یک سر این U افرادی قرار دارند که به طبقات بالا ارتقاء یافته‌اند که ممکن است دارای معلولیت یا مشکلات خاص باشند، در سر دیگر آن نیز ثروتمندانی هستند که میزان ثروتشان با ثروتمندان کشورهای اروپایی برابری می‌کند. وقتی صدک بندی می‌کنیم،‌ میانه این "U" هرچی به سمت دهک‌های پایین حرکت می‌کنیم،‌ با یک بیماری به پایین‌ترین سطوح اقتصادی سقوط می‌کند و همین موضوع، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را در این زمینه دشوار کرده است.

کاهش خرید کالاهای بادوام

افزایش مشاغل خدماتی همچون تعمیرکاری



ربیعی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که خرید کالاهای بادوام کاهش یافته و در مقابل، مشاغل خدماتی مانند تعمیرکاری افزایش یافته است و همین موضوع حذف یارانه را در چنین شرایط پیچیده می‌کند و وزارت رفاه باید این هنرمندی را نشان دهد چراکه با همه این ملاحظات، افرادی هستند که در یک سر دیگر U، افرادی هم هستند که نه‌تنها دغدغه‌ای ندارند بلکه می‌توانند هزینه‌های بسیار بالایی داشته باشند.

دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور تأکید کرد: این اقدام، اجرای یک قانون است و باتوجه به اینکه وزیر فعلی رفاه، در گذشته پایه‌گذار پایگاه رفاه ایرانیان بوده و این پایگاه تا پیش از دولت آقای روحانی شکل نگرفته بود، اطمینان دارم که ایشان با شناخت و ظرافت لازم، حذف یارانه را به نحوی اجرا خواهد کرد که افراد نیازمند و طبقات پایین جامعه حذف نشوند.

ربیعی با اشاره به بازدیدی که اخیراً همراه با مسئولان وزارت کشور از مراکز بررسی اعتراضات حذف یارانه‌ها انجام داده بود، گفت: فرایند بررسی شکایات یارانه با سرعت در حال پیگیری است.