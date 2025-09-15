معاون وزیر ارتباطات گفت: برخی از اختلال های رخ داده خارج از اراده وزارت ارتباطات است که بخش زیادی از آن ناشی از چالش های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود و اختلالات با هدف امنیت خود مردم بود اما به هر حال شبکه از منظر فرکانسی بسیار آلوده شده و چون این آلودگی اتفاق افتاده طبیعتاً کیفیت شبکه‌ای که مردم تجربه می‌کنند به شدت کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احسان چیت ساز _معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال _ درباره اقدامات یک ساله وزرات ارتباطات اظهار کرد: وزارت ارتباطات به واسطه دامنه گسترده فعالیت خود و به دلیل اینکه اقتصاد دیجیتال قسمت عظیمی از اقتصاد کشور را در بر میگیرد ماموریت متنوعی دارد. برنامه‌های وزارتخانه برای تحقق اقتصادی دیجیتال از هسته اقتصادی دیجیتال شروع میشود و به لایه‌های دیگر توسعه پیدا میکند.

وی افزود: در یک سال گذشته کمیته راهبری برنامه هفتم تشکیل شد که بتواند به خوبی برنامه هفتم پیشرفت را پیگری کند. برای بهبود و توسعه این حوزه دیپلماسی فناوری را در دستور کار قرار دادیم و برای اولین بار در یک سال گذشته با توجه سیاست‌های مربوطه دسترسی مردم به برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی باز شد و طبیعتاً در این مسیر تلاش مضاعفی برای تسهیل دسترسی بیشتر مردم انجام می‌شود و در مقابل پلتفرم‌های داخلی تقویت شد. همچنین صادرات محصولات فاوا در این حوزه به صورت جدی مدنظر وزارت ارتباطات بود و حدود ۵۰ میلیون یورو صادرات به روسیه و ونزوئلا اتفاق افتاد که حاصل سرمایه‌های دانشی و محصولاتی جوانان این کشور بوده است.

چیت ساز گفت: ما در سیاست‌های خودمان به دنبال این بودیم که وارد حوزه‌ای که بخش خصوصی درحال فعالیت است نشویم و تسهیلگری کنیم که بتواند آن بخش رشد پیدا کند چون هرچه بخش خصوصی بیشتر رشد پیدا کند رشد اقتصاد دیجیتال سریع‌تر اتفاق میفتد و شاهد اقتصاد بهتری خواهیم بود بنابراین بیشتر از ۳۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های حوزه فاوا تصویب شد. بیشتر از ۲۲۰۰ فرصت شغلی در طرح‌های استانی ناشی از این سیاست‌های ایجاد و بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومن قرارداد‌های خرید تجهیزات توی حوزه محصولات بومی اتفاق افتاد. به همین ترتیب ما تلاش کرده‌ایم ابزار‌های مالی رو توسعه دهیم. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص در دستور مچکار قرار گفت و امیدواریم تا پایان برنامه هفتم توسعه ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد را تربیت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمندی دیگری در زمینه انرژی دارد که در مجموعه وزارت ارتباطات حدود ۲۸۰ کیلووات را سرمایه گذاری کرده‌ایم و با بخش خصوصی در تلاش هستیم تا پایان برنامه هفتم توسعه حداقل نیروگاه تجدید پذیری ایجاد کنیم که بتواند در زمینه انرژی پاسخگو باشد؛ بنابراین پروژه نظام سنجش اقتصاد دیجیتال را با همکاری مرکز آمار ایران پیش بردیم و امیدواریم تا پایان شهریور ماه عدد اقتصاد دیجیتال را در با یک الگوی مناسب و تاخیر دو ساله اعلام کنیم. به همین ترتیب پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها را دنبال کردیم که در یک سال گذشته بیشتر از یک میلیون ۹۸۵ هزار و ۱۴۸ خانوار به این فناوری متصل شده‌اند. همچنین بیش از ۲۷۰ سایت نسل پنجم اینترنت در این مدت راه اندازی شده است.

چیت ساز با تاکید بر اینکه به عنوان مدافع حق مردم کیفیت شبکه اینترنت را شایسته مردم نمی‌دانیم، تصریح کرد: به دلیل کاهش سرمایه گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال واگذاری فرکانس ۵ g به تاخیر افتاده بود و سرمایه گذاری اپراتور‌ها ناشی از ناتوانی مالی در هسته اقتصادی دیجیتال کاهش پیدا کرده بود. برخی از اختلال‌های رخ داده خارج از اراده وزارت ارتباطات است که بخش زیادی از آن ناشی از چالش‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که این اختلالات با هدف امنیت خود مردم بود، اما به هر حال شبکه از منظر فرکانسی بسیار آلوده شده و، چون این آلودگی اتفاق افتاده طبیعتاً کیفیت شبکه‌ای که مردم تجربه می‌کنند به شدت کاهش پیدا می‌کند. البته بخشی دیگر از کیفیت اینترنت به قطعی برق مربوط می‌شود و کاربران تجربه خوبی از کیفیت اینترنت ندارند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه علت دیگر کاهش سرمایه گذاری در این حوزه است، اظهار کرد: مسئله مهم دیگر این است که به واسطه فیلترینگ ما یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های جهان را داریم و و وزارت ارتباطات در تلاش است سیاست‌های مربوط به این حوزه را اصلاح کند؛ بنابراین با سرمایه گذاری، تامین باتری و پیگیری پیوسته سامانه ۱۹۵ بحث کیفیت شبکه را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: با نصب فیلتر شکن توسط کاربران ایرانی، دستگاه کاربران به زامبی تبدیل شده و از همین ابزار برای حمله به زیرساخت‌های کشور خودمان استفاده می‌شود و همین موضوع سبب محدودیت دسترسی بیشتر در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود و در نتیجه کیفیت اینترنت کاهش پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد کاربران زیر ۳۰ سال عملا از فیلترشکن استفاده می‌کنند و نیاز از است به سمت اصلاح سیاست حرکت کنیم.

چیت ساز درباره آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: این پنجره اکنون بیشتر ۶۷ میلیون کاربر دارد. در ابتدای دولت تعداد کاربر‌ها حدودا ۲۲.۹ درصد بود، اما در حال حاضر با سرعت نسبتا خوبی در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در زمینه سامانه زمین نیز اقدامات خوبی انجام شده به گونه‌ای که ۵۰ درصد مراجعات حضوری مردم کاهش و مساحت شناسایی شده اراضی کشور حدود ۴۶ درصد رشد پیدا کرده است همچنین مساحت تغییر در اراضی کشور ۳۸ درصد پیشرفت داشته که نشان می‌دهد این سامانه در جلوگیری از زمین خواری با سرعت پیش میرود.