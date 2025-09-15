۲۴/شهريور/۱۴۰۴
Monday 15 September 2025
۰۵:۳۱
اجتماعی
»
اجتماعی
پ
عکس شگفتانگیز از دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۲
در زیر تصویری شگفتانگیز از دریاچه ارومیه از شاتل فضایی کلمبیا در سال ۱۳۷۲ را مشاهده می کنید.
تاریخ انتشار:
۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰
15 September 2025
برچسب ها
دریاچه ارومیه
عکس ماهواره ای
نمای هوایی
پرآبی
خشکسالی
خشکی دریاچه
جدیدترین تصویر ناسا از دریاچه ارومیه!
دریاچه ارومیه قربانی کدام سیاستها شد؟
دریاچه ارومیه
آمار هولناک از بحران کم بارشی در سطح کشور
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عیسی آمد، همه را به صلیب کشید و رفت!
هزینه ۵۲ همتی برای مرگ یک دریاچه! / با این همه هزینه چه پروژههایی میتوانست به سرانجام برسد؟
دریاچه الندان در آستانه خشک شدن کامل
تصویر ماهوارهای دریاچهای که دیگر نیست
عیسی کلانتری: ارومیه را خشکاندند
عکس: خشکسالی در ترکیه؛ نمای هوایی از یک سد خالی!
تصویری غمانگیز از وضعیت دریاچه ارومیه
تصویر ماهوارهای از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
عکس ماهوارهای از دریاچه ارومیه در خشکترین تابستان
عکس ماهوارهای تاسفبار از نفسهای آخر دریاچه ارومیه
آیا واقعا سوخت و ساز افراد چاق کند است؟!
کاربرد کلماتی که در کره شمالی ممنوع شد!
عکس شگفتانگیز از دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۲
پاسخ کوبنده مجری تلویزیون به توهین کشتیگیر آمریکایی
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
بهترین هتلهای ۴ ستاره باتومی
عکس: شاهکار معماری کاروانسرای امینالدوله، کاشان
آخرین وضعیت جسمانی حمید هیراد
خشم چهره نزدیک به جلیلی از یک مصاحبه علیه روسیه
مزرعه 1.7 میلیون دلاری ماری جوانای گوگوش و رها اعتمادی!
آیا نقشه بزرگتر در GTA 6 به معنای بازی بهتر است؟
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطبزاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
خودرو با چراغ روشن بنزین چند کیلومتر راه میرود؟
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیستهاست
ایجنت مهدی طارمی و سردار آزمون مدیربرنامه گوگوش شد!
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
دیدار همسران جولانی و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا+عکس
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمیشود/ «عادیسازی روابط» متوقف شد
روی آنتن شبکه سه مطرح شد: یهودیها سریعا اسرائیل را تخلیه کنند
حسین سلیمانی و همسرش الهه اصغری در فستیوال فیلم ونیز
جنگ بعدی ایران و اسرائیل برای نابودی همدیگر و دو روزه خواهد بود!
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
تایید تغییر مسئول پرونده هستهای توسط عراقچی
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
جدول لیگ برتر پس از بازیهای امروز، جمعه ۲۱ شهریور
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
