عکس شگفت‌انگیز از دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۲

در زیر تصویری شگفت‌انگیز از دریاچه ارومیه از شاتل فضایی کلمبیا در سال ۱۳۷۲ را مشاهده می کنید.
عکس شگفت‌انگیز از دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۲
