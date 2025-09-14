به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ امیرحسین زارع پس از کسب طلای جهان گفت: این مدال با لطف خدا، دعای مردم و زحمات مربیان کسب شد. به خاطر زحماتی که در طول ۱۳ ماه کشیدم توانستم دل مردم را شاد کنم. آرامش من به خاطر تجربه در مسابقات مختلف استمن بعد از جنگ و سختی‌های مردم از نظر رفاهی، به احترام پرچم و مردم سلام نظامی دادم.

او در ادامه گفت: مدالم را به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیم می‌کنم.

امیرحسین زارع همچنین در گفت‌وگویی دیگر بعد از کسب مدال طلای جهانی اظهار داشت: این لطف خدا بود که توانستم به سومین طلای خود در زاگرب دست پیدا کنم. از زحمات تمام کسانی که در این راه من را کمک کردند تشکر می‌کنم. خدا را شکر که شرمنده مردم ایران نشدم.

وی با بیان اینکه عملکرد خوبی در زاگرب داشتم گفت: مدالم را تقدیم به کسانی می‌کنم که در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عزادار شدند. من این مدال را به خانواده شهدا تقدیم می‌کنم. کسب این مدال لطف خدا بود. با لطف و دعای این مردم من توانستم به سکوی مدالی جهان برسم.