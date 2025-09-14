المیادین اعلام کرد که یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی، خودرویی را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داد.

به گزارش تابناک، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرد: یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در جاده وادی الحجیر-برج قلاویه هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، پهپاد صهیونیست‌ها با دو موشک به این خودرو حمله کرده است.

در این حمله که در مسیر منطقه وادی الحجیر و برج قلاویه در بخش بنت جبیل استان نبطیه در جنوب لبنان انجام شد، خودروی مورد حمله به صورت کامل منهدم شد.

وزارت بهداشت لبنان از شهادت یک نفر در این حمله پهپادی خبر داد.

تاکنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص رسانه‌ای نشده است.