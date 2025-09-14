موضع اتحادیه عرب در برابر تجاوز اسرائیل به قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب امروز-یکشنبه- در سخنانی در نشست وزیران خارجه کشورهای عربی- اسلامی درباره حمله رژیم صهیونیستی به دوحه گفت سکوت و کوتاهی بینالمللی در برابر جنایات رژیم اشغالگر، آن را به ارتکاب تجاوزات بیشتر تشویق میکند.
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین گفت همه باید بر توقف ماشین جنایتکارانه اسرائیل و پایان دادن به این جنگ ننگین تمرکز کنند.
«حسین ابراهیم طه» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز ضمن ابراز همبستگی با قطر پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، آن را اقدامی «جنایتکارانه» خواند و بر لزوم اتخاذ اقدامات قاطع علیه این رژیم تأکید کرد.
وی خاطر نشان کرد همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با ضرورت تقویت همکاریهای عربی و اسلامی با قطر موافق هستند.
«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر نیز حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه را تروریسم دولتی خواند و تأکید کرد که این اقدام وحشیانه نقض آشکار قانون بینالملل و حاکمیت قطر است.
وی افزود تجاوز اسرائیل در حالی صورت گرفت که دوحه میزبان مذاکرات مربوط به توقف جنگ و آتشبس در غزه بوده و این حمله تنها به یک مکان نبوده، بلکه اصل میانجیگری و تلاشهای صلح را هدف قرار داده است.
نخستوزیر قطر با انتقاد از جامعه بینالمللی، تأکید کرد که ناتوانی در بازخواست اسرائیل باعث تشویق آن به ادامه سیاستهای تجاوزکارانه شده و اقدامات این رژیم تنها مسیر مذاکرات را به شکست میکشاند.
وی همچنین از لزوم توقف رفتار دوگانه جهانی و عدم سکوت در برابر این تجاوز وحشیانه سخن گفت و تأکید کرد که بدون تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین، منطقه هرگز شاهد امنیت و صلح نخواهد بود.
نخستوزیر قطر تصریح کرد کشورش به همکاری با مصر و ایالات متحده برای توقف جنگ ادامه خواهد داد و از اجماع بینالمللی در شورای امنیت برای محکومیت اسرائیل و حمایت از قطر قدردانی کرد.
