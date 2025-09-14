آیا غلام باستانی «پیرپسر» همدست ترامپ و نتانیاهو است؟

به گزارش تابناک، با توجه به اینکه هنرمندان هالیوودی و آکادمی اسکار دیدگاه انتقادی نسبت به رئیس جمهور امریکا و عملکردش دارند، یکی از عواملی که میتواند توجه مخاطبان بینالمللی را نسبت به «پیر پسر» معطوف کند، بازنمایی اندیشه غلام باستانی در همراستایی با ترامپ است.
«پیر پسر» پیش از این توجه هنرمندان بینالمللی را به خود جلب کرده بود و در بیانیه هیئت داوران جشنواره روتردام از آن به عنوان یک شاهکار سینمایی یاد شده بود.
پخش بینالمللی این فیلم سینمایی که برنده جایزه بزرگ جشنواره روتردام شده؛ را گلس هاوس به عهده دارد.
تهیهکنندگان این فیلم بحث برانگیز، بابک حمیدیان و حنیف سروری هستند.
«پیر پسر» تاکنون پر فروشترین فیلم سال است که پخش داخلی آن را عامریان فیلم انجام میدهد.
