دیدار عراقچی با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر + عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648\u0632\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0642\u0637\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u062d\u0647 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f.\n\u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0636\u0645\u0646 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u060c \u0628\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0648 \u0645\u0644\u062a \u0642\u0637\u0631 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.