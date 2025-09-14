En
دیدار عراقچی با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر + عکس

سید عباس عراقچی و محمد بن عبد الرحمن آل ثانی وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۵۲
1583 بازدید

به گزارش تابناک، در دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه آخرین تحولات منطقه‌ای بررسی شد.

عراقچی ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل، بر حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت و ملت قطر تأکید کرده است.

