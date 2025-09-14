En
تب دنگی در هرمزگان به مرحله خطرناک رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: گسترش بیماری تب دنگی با گزش پشه آئدس در هرمزگان به مرحله خطرناکی رسیده است.
تب دنگی در هرمزگان به مرحله خطرناک رسید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پژمان شاهرخی اظهار کرد: آمار مبتلایان رو به افزایش، و نشان از یک همه گیری در استان است.

وی گفت: هر دو هفته، یک موج افزایش ابتلاء در استان مشاهده می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: ۲۹ بیمار شناسایی شده در استان وجود دارد که بعلت آشکار نشدن علائم در برخی افراد، شمار مبتلایان سه برابر این رقم است.

شاهرخی گفت: این ویروس در نقاط مختلف بندرعباس در پشه‌ها شناسایی شده، که نشان از چرخه انتقال فعال این بیماری است.

وی مهم‌ترین مساله برای کنترل این بیماری را پیشگیری و آموزش مردم عنوان کرد و گفت: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی برای کنترل این بیماری، داده‌ها و شواهد محور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: آموزش شهروندان، مدیریت پسماندها، روان آب‌ها، آب‌های راکد، جمع آوری منظم زباله‌ها، تقویت بهداشت، نظافت محیطی و سمپاسی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل این بیماری است.

شاهرخی گفت: زنجیره خطر انتقال این بیماری را باید قبل از الگوی شکل گیری قطع کرد.

وی با شاره به اینکه سیر این بیماری در استان صعودی است، افزود: پیشگیری باید به فرهنگ تبدیل، تا از گسترش این بیماری جلوگیری شود.

شاهرخی گسترش این بیماری را یک جنگ جمعی توصیف کرد که نیازمند کمک همگانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: طول درمان این بیماری دو هفته است.

