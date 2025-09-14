به گزارش تابناک؛ وبگاه اسکاینیوز نوشت: «وی پس از بازدید از دیوار ندبه در قدس شرقی اشغالی به همراه روبیو و فرستاده آمریکایی، مایک هاکابی، به خبرنگاران گفت: این ائتلاف قوی و استوار است، درست مانند سنگهای دیوار ندبه که هماکنون لمس کردیم. سفر روبیو پیشتر با هدف نشان دادن همبستگی آمریکا با تلآویو انجام شد و وی پیش از سفر حمایت کشورش از اسرائیل را تجدید کرده بود، هرچند حملات اسرائیل به شمال غزه با انتقادهایی از سوی دونالد ترامپ و دیگر طرفهای منطقهای و بینالمللی مواجه شد».
این سفر در شرایطی انجام میشود که اسرائیل تحت فشارهای بینالمللی قرار دارد و تنها چند روز تا آغاز نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل باقی مانده است، جایی که برخی کشورهای غربی قصد دارند فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند، اقدامی که اسرائیل و آمریکا با آن مخالفت دارند. همچنین، حملات بیسابقه اسرائیل به شمال غزه واکنشهای شدیدی در منطقه، به ویژه در دوحه، شریک آمریکا در منطقه، برانگیخته است و نگرانیهایی درباره تأثیر آن بر روند مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس ایجاد کرده است.
این تحولات سایهای بر تلاشها برای رسیدن به آتشبس و آزادی اسرا در نوار غزه انداخته و نشان میدهد که روابط منطقهای، فشارهای بینالمللی و مذاکرات سیاسی پیچیدهتر از گذشته شدهاند و سفر روبیو در این چارچوب معنای حمایت مستقیم و تقویت ائتلاف با اسرائیل را دارد.
