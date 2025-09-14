En
تهدید مالی واشنگتن علیه قطعنامه تهران

سخنگوی‌ سازمان انرژی اتمی گفت که «در سفر به وین برای تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای، با کشورهای مختلف رایزنی خواهیم کرد».
 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بهروز کمالوندی» معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه و در بدو ورود به وین به‌منظور شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت: با توجه به تحولات ماه‌های اخیر ایجاب می‌کرد ایران حضور فعالی در این کنفرانس سالانه داشته باشد. حملات به تاسیسات مشکل جدی برای معاهده ان‌پی‌تی و دیگر مقررات بین‌المللی ایجاد می‌کند و موضوعی صرفا مربوط به ایران نیست.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی ایران ارائه شده است که در راستای قطعنامه‌های قبلی از جمله ۴۸۷ شورای امنیت و ۵۳۳ و ۴۴۴ است که ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای را مورد توجه و تاکید قرار می‌دهد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: البته در همان گام‌های اول آمریکا نسبت به تصویب این قطعنامه سنگ‌اندازی می‌کند و کشور‌های عضو و آژانس را تهدید کرده است که اگر این قطعنامه تصویب شود کمک‌هایش به آژانس را قطع می‌کند. از این رو ما باید با کشور‌های مخنلف رایزنی کنیم و در سخنرانی مهندس (محمد) اسلامی (رئیس سازمان انرژی اتمی ایران) این موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.

کمالوندی با بیان اینکه «دنیا باید بر اساس نظم و صلح و ثبات باشد نه زورگویی و یکجانبه‌گرایی»، گفت: موضوع حمله به تاسیسات هسته‌ای فقط مساله ایران نیست و هدف ما و نمایندگی‌مان در وین این است که برای تصویب این قطعنامه تلاش کنیم و امیدواریم همه کشور‌ها با درک این که این مساله صرفا مربوط به ایران نیست، بلکه نظم و حقوق بین‌الملل را به مخاطره انداخته است، با قطعنامه پیشنهادی ایران موافقت کنند.

کنفرانس عمومی آژانس از روز‌های دوشنبه تا جمعه ادامه می‌یابد و محمد اسلامی، رئیس‌سازمان انرژی اتمی ایران ضمن سخنرانی در این کنفرانس، ملاقات‌های چندجانبه‌ای را نیز خواهد داشت.

بهروز کمالوندی وین تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی ایران
