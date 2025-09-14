تهدید مالی واشنگتن علیه قطعنامه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بهروز کمالوندی» معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه و در بدو ورود به وین بهمنظور شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران گفت: با توجه به تحولات ماههای اخیر ایجاب میکرد ایران حضور فعالی در این کنفرانس سالانه داشته باشد. حملات به تاسیسات مشکل جدی برای معاهده انپیتی و دیگر مقررات بینالمللی ایجاد میکند و موضوعی صرفا مربوط به ایران نیست.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا پیشنویس قطعنامهای از سوی ایران ارائه شده است که در راستای قطعنامههای قبلی از جمله ۴۸۷ شورای امنیت و ۵۳۳ و ۴۴۴ است که ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای را مورد توجه و تاکید قرار میدهد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: البته در همان گامهای اول آمریکا نسبت به تصویب این قطعنامه سنگاندازی میکند و کشورهای عضو و آژانس را تهدید کرده است که اگر این قطعنامه تصویب شود کمکهایش به آژانس را قطع میکند. از این رو ما باید با کشورهای مخنلف رایزنی کنیم و در سخنرانی مهندس (محمد) اسلامی (رئیس سازمان انرژی اتمی ایران) این موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.
کمالوندی با بیان اینکه «دنیا باید بر اساس نظم و صلح و ثبات باشد نه زورگویی و یکجانبهگرایی»، گفت: موضوع حمله به تاسیسات هستهای فقط مساله ایران نیست و هدف ما و نمایندگیمان در وین این است که برای تصویب این قطعنامه تلاش کنیم و امیدواریم همه کشورها با درک این که این مساله صرفا مربوط به ایران نیست، بلکه نظم و حقوق بینالملل را به مخاطره انداخته است، با قطعنامه پیشنهادی ایران موافقت کنند.
کنفرانس عمومی آژانس از روزهای دوشنبه تا جمعه ادامه مییابد و محمد اسلامی، رئیسسازمان انرژی اتمی ایران ضمن سخنرانی در این کنفرانس، ملاقاتهای چندجانبهای را نیز خواهد داشت.
