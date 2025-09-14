شباهت عجیب موشک جدید اروپا با موشک ایرانی

به گزارش تابناک، به گفته کارشناسان این موشک از نظر طراحی شباهت زیادی به موشک پاوه ایران دارد و حتی دارای یک پرتابگر تجاری است. توسعهدهنده ادعا میکند که این سیستم برای تولید انبوه در مقیاس بزرگ با استفاده از اجزای موجود در بازار طراحی شده است که منجر به هزینه کم میشود.
این موشک برای پرواز با سرعتهای زیرصوت بالا طراحی شده است و قادر خواهد بود اهداف ثابت را در فاصله بیش از ۸۰۰ کیلومتر در عمق عقب دشمن هدف قرار دهد. برای این منظور، این موشک میتواند تا ۳۰۰ کیلوگرم بار حمل کند.
گفتنی است موشک کروز پاوه بخشی از خانواده موشکهای کروز سومار است که در سال۱۳۹۴ رونمایی شد. اولین موشک این خانواده، سومار با برد ۷۰۰کیلومتر بود. پاوه در ۲ فوریه۲۰۲۳ رونمایی و در معرض دید عموم قرار گرفت. برد «پاوه» ۱۶۵۰ کیلومتر اعلام شد که بُرد کروزهای ضد اهداف زمینی ایرانی را لااقل ۲۲ درصد افزایش میدهد. این موشک میتواند اهداف مورد نظر را از مسیرهای پیچیدهتر حتی از سمت مخالف هدف قرار دهد. موشک کروز پاوه میتواند در خارج جو مانور دهد و در ۳۰۰ کیلومتری هدف روشن میشود. با موشک کروز پاوه میتوان تا ۲۰۰۰ کیلومتر ناوهای آمریکایی را مورد هدف قرار داد.
ارتفاع پروازی این موشک نیز کمتر از ۵۰ متر است که همین موضوع، شناسایی و رهگیری آنرا توسط رادارها و سیستمهای پدافندی به شدت سخت و مشکل خواهد کرد.
