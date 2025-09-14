بلعیدن یک‌ میلیون لیتر بنزین در سکوت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وجود تعداد بالای قایق‌های بی‌هویت صیادی در بنادر استان بوشهر علاوه بر اینکه در حوزه امنیتی و قاچاق کالا چالش‌هایی را به همراه دارد در حوزه سوخت نیز مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. این قایق‌ها از کارت سوخت اضطراری جایگاه‌های عرضه بنزین استفاده می‌کنند و این امر مشکلاتی را برای عرضه بنزین به خودرو‌ها ایجاد کرده است. استان بوشهر دارای ۳۵ جایگاه عرضه گاز سی‌ان‌جی و ۸۷ جایگاه عرضه سوخت مایع شامل بنزین و گازوئیل است که این تعداد جایگاه، پوشش مناسبی برای نیاز‌های استان فراهم آورده است. اما وجود بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ قایق غیر مجاز که بیشترین مصرف سوخت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها متعلق به آنهاست به گونه‌ای که استان بوشهر به لحاظ مصرف بعد از آبادان در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

قایق‌های غیرمجاز بیشترین مصرف‌کننده سوخت کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاعلیرضا برازجانی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر در این باره اظهار داشت: مشکل افزایش بی‌رویه مصرف سوخت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از سوی قایق‌های غیر مجاز استان بوشهر را در رتبه دوم کشوری مصرف بی رویه قرار داده است و باید ساماندهی شوند. به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر این قایق‌ها ۴۰ درصد سهمیه کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت را به خود اختصاص داده‌اند و هر دو روز ۲۵۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند که اگر ۴۵۰۰ قایق بی‌هویت را در نظر بگیریم تقریبا هر ۲ روز این قایق‌ها یک میلیون و ۱۲۵ هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند. طبق بررسی‌های خبرنگار فارس، یکی از عواملی که باعث شده سهمیه کارت‌های جایگاه‌های سوخت، اوایل صبح تمام شود به دلیل مصرف این قایق‌هاست.

بیژن ساسانی‌پور معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد قایق‌های بدون مجوز استان بوشهر ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ فروند می‌باشد و با توجه به کاهش ذخایر در آب‌های خلیج فارس بخصوص در صیدگاه‌های استان بوشهر و برداشت بیش از حد استاندارد از ذخایر موجود و مخالفت علوم تحقیقاتی کشور وهمچنین پژوهشکده میگوی کشور جهت افزایش مجوز صیادی، براساس مصوبه جلسات نهاد‌ها و ادارات مربوطه تمامی این شناور‌ها می‌بایست در سامانه اداره بنادر و دریانوردی ثبت نام نمایند. وی افزود: پس از بازید و صحت‌سنجی برای آنها قول تفریحی صادر گردد و در ادامه دستگاه‌های مسئول می‌بایست از ساخت شناور‌های بدون مجوز کاربری توسط کارگاه‌های شناورسازی اقدام عملی و بازدارنده اعمال نمایند.

ساسانی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۱۸۷۴ فروند از این قایق‌ها موفق به دریافت قول تفریحی شده‌اند و مهلت ثبت نام برای دیگر قایق‌ها تا مورخه هفتم آبان ماه سال جاری می‌باشد. وی تاکید کرد: پس از پایان مهلت اعلام شده هیچ شناور بدون مجوز که ساماندهی نشده باشد اجازه تردد نخواهد داشت و از تردد آنها توسط ارگان‌های مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی جلوگیری به عمل می‌آید. تاکید فرمانده مرزبانی بر ساماندهی قایق‌های بی‌هویت فرمانده مرزبانی استان بوشهر بار‌ها در جمع خبرنگاران از ضرورت ساماندهی قایق‌های بدون هویت در استان بوشهر گفته است و تاکید نموده که ساماندهی شناور‌های فاقد هویت باید به‌صورت جدی از سوی همه دستگاه‌های متولی پیگیری شود. به گزارش فارس، با توجه به تعداد بالای قایق‌های بدون مجوز در استان بوشهر، می‌طلبد مسئولان استانی به صورت ویژه‌تر موضوع را پیگیری نمایند و متولیان نیز برای ساماندهی قایق‌ها جدی‌تر عمل کنند. قاچاق کالا، آسیب رساندن به منابع آبزی با انجام صید غیرمجاز، ورود به مناطق و فصل‌های ممنوعه صید و انجام صید ترال از جمله تخلف‌هایی است که از سوی این شناور‌های بی‌هویت انجام می‌شود. بیش از ۱۰ سال است که قایق‌های بی‌هویت در استان بوشهر ساماندهی نشده‌اند و امید می‌رود هر چه سریع‌تر این مهم محقق شود.