ایران چگونه تروئیکا را آچمز کرد؟

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، با توافق گروسی و عراقچی در مصر عملا بهانه تروئیکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه از بین رفته است چرا که مهمترین بهانه آنها برای این اقدام غیر حقوقی توقف بازرسیهای آژانس از سایتهای هستهای ایران بود.
با توافق اخیر عراقچی و آژانس که با تائید شورای عالی امنیت ملی انجام شده سه کشور اروپایی ناچار هستند روند فعال سازی مکانیسم ماشه را متوقف کنند در غیر این صورت در افکار عمومی به عنوان طرف بهانه جو معرفی میشوند و مشخص خواهد شد فعال کردن مکانیسم ماشه ارتباطی با همکاری ایران با آژانس نداشته بلکه بهانه آنها برای زدن زیر میز مذاکره بوده است.
در هر صورت در روزهای آتی مشخص میشود گروسی به عنوان نماینده غرب تا چه میزان قادر است روند حقوقی را به جای روند سیاسی در روند تعاملات دیپلماتیک حاکم کند چرا که فعال شدن مکانیسم ماشه مهر پایانی بر همکاری فعلی با اژانس و توافقات اخیر خواهد بود.
