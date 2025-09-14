به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ کامران میرحاجی با اشاره به تعقیب قضایی و احضار عوامل در صحنه و سایر دست اندرکاران هنجار شکنی یک فرد در مراسمی در باغ جنت شیراز اظهار کرد: این جشن برای کودکان بوده و ارتباطی با افتتاحیه شهر بازی باغ جنت که در زمان دیگری انجام شده بود، نداشته است.
وی با بیان اینکه به محض وصول گزارش اولیه، قاضی ویژهای جهت بررسی دقیق موضوع اختصاص یافت تا تمام جوانب این قضیه سنجیده شود، افزود: دادیار شعبه ویژه بلافاصله اقدامات لازم جهت شناسایی عوامل هنجار شکن و تهیه کنندگان کلیپ و نشر دهندگان را در دستور کار قرار داد.
دادستان شیراز با اشاره به بررسیهای اولیه گفت: در این مراسم هیچ یک از مسئولان شهرداری شیراز و سایر مسئولان استان حضور نداشتهاند و در این جلسه ظاهراً یکی از افراد تماشاچی که کمتر از ۱۸سال سن دارد، بدون هماهنگی قبلی بر روی صحنه اجرای مراسم حاضر شده و به حرکات نامتعارف و خلاف شئون اخلاقی میپردازد که برخی افراد حاضر نیز با تهیه فیلم اقدام به پخش گسترده آن میکنند.
وی با اشاره به فیلم پخش شده از این مراسم که احساسات مردم متدین شیراز و اقشار گوناگون را جریحه دار کرده است، افزود: تمام افراد دست اندر کار در برگزاری مراسم به دادسرا احضار شدهاند و تحقیقات در حال تکمیل است.
میرحاجی درباره برگزاری مراسمات توسط برگزار کنندگان و پیمانکاران در اماکن عمومی نیز گفت: در این خصوص نامهای به شهرداری شیراز ارسال و از آنان خواسته شده است تمام قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد میشود شرط هماهنگی مراسمات با سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری یا اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قید شود تا دیگر شاهد چنین هنجار شکنیهایی نباشیم.
وی درباره اظهار نظرهای توهین آمیز و خلاف اخلاق برخی افراد نسبت به رویداد پیش آمده نیز گفت: در روزهای اخیر برخی افراد در فضای مجازی یا با ارسال پیامکهایی که متأسفانه حاوی عناوین مجرمانه و توهین است، اقدام به اعتراض به موضوع هنجارشکنی در باغ جنت شیراز کرده بودند که شناسایی این افراد نیز در دستورکار قرار دارد، چون انتقاد و حتی اعتراض حق است، اما در این موضوع هم باید از مسیر اخلاق و قانون حرکت کرد.
دادستان شیراز در پایان با بیان این نکته که ما در دستگاه قضایی مانع مطالبه گری قانونی و اصولی افراد نیستیم، تصریح کرد: مطالبهگران باید مطالبات و دغدغههای خود را با حفظ شئونات و با رعایت قوانین و مقرارت مطرح کنند تا در جهت احساس مسئولیت اجتماعی رفتار آنان وصف مجرمانه نداشته باشد.
گفتنی است ۱۹ شهریور ماه در پی برگزاری مراسمی در باغ جنت شیراز فردی خارج از ضوابط تعریف شده در صحنه اصلی مراسم حاضر و اقدام به حرکات خلاف شئون اخلاقی میکند که بازتاب این اقدام هنجارشکن با واکنشهای گوناگون مردم و مسئولان مواجه شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید