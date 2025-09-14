محاکمه یک خاخام به ادعای جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع اسرائیلی امروز (یکشنبه) ادعا کردند که این خاخام بیستویکساله، «الیمیلخ شتیرن» نام داشته و از اهالی شهر «بیتشمش» در مرکز فلسطین اشغالی بوده است. طبق این ادعا، او از طریق شبکههای ارتباطی رمزگذاریشده با فردی در تماس بوده که به ایران منسوب است. این ارتباط، به ادعای مقامات اسرائیلی، شامل دریافت دستورهای مشخص برای اجرای مأموریتهایی در مناطق حساس و شهری، از جمله تلآویو و قدس، بوده است. ادعای دادگاه نشان میدهد که این مأموریتها طیفی از اقدامات تبلیغاتی و عملیاتی را دربر میگرفت و حتی شامل بهکارگیری افراد دیگر در اسرائیل میشده است. بر اساس این ادعا، همچنین تمام نقلوانتقالات مالی بهصورت هوشمند و از طریق رمزارز انجام شده است؛ الگویی که رسانههای عبری از آن بهعنوان «عملیات اطلاعاتی پیچیده» یاد کردهاند.
