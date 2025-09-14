En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محاکمه یک خاخام به ادعای جاسوسی برای ایران

دادگاه مرکزی قدس اشغالی مدعی شده است که ایران توانسته یک خاخام جوان اسرائیلی را به خدمت بگیرد و از طریق او، مأموریت‌های متعددی را در قلب تل‌آویو و قدس طراحی و هدایت کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۰۷
| |
286 بازدید
محاکمه یک خاخام به ادعای جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع اسرائیلی امروز (یکشنبه) ادعا کردند که این خاخام بیست‌و‌یک‌ساله، «الیمیلخ شتیرن» نام داشته و از اهالی شهر «بیت‌شمش» در مرکز فلسطین اشغالی بوده است. طبق این ادعا، او از طریق شبکه‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده با فردی در تماس بوده که به ایران منسوب است. این ارتباط، به ادعای مقامات اسرائیلی، شامل دریافت دستور‌های مشخص برای اجرای مأموریت‌هایی در مناطق حساس و شهری، از جمله تل‌آویو و قدس، بوده است. ادعای دادگاه نشان می‌دهد که این مأموریت‌ها طیفی از اقدامات تبلیغاتی و عملیاتی را دربر می‌گرفت و حتی شامل به‌کارگیری افراد دیگر در اسرائیل می‌شده است. بر اساس این ادعا، همچنین تمام نقل‌وانتقالات مالی به‌صورت هوشمند و از طریق رمزارز انجام شده است؛ الگویی که رسانه‌های عبری از آن به‌عنوان «عملیات اطلاعاتی پیچیده» یاد کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جاسوسی خاخام اسراییل فلسطین اشغالی
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور موساد به گوگل‌مپ برای محو اسرائیل
بازی جدید اسرائیل با ترور چارلی کرک/چرا رژیم صهیونیستی چنین‌خطری را می‌پذیرد؟
ایستادن مرد اسرائیلی توی روی اسرائیلی‌ها: تازه‌واردهای یهودی احمق‌اند!/چرا راستش را نمی‌گویید؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZZv
tabnak.ir/005ZZv