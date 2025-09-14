En
افشای فیش حقوقی نجومی؛ ابهام در دو شغله بودن مدیر پتروشیمی

انتشار فیش حقوقی ۲۲۹ میلیون تومانی مدیر عامل شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی/ آقای مبرزی چگونه کارمند تمام وقت پتروشیمی زاگرس نیز هستید؟
کد خبر: ۱۳۲۸۳۶۶
4188 بازدید
افشای فیش حقوقی نجومی؛ ابهام در دو شغله بودن مدیر پتروشیمی

در تازه ترین سندی که به دست خبرنگار مدیرنیوز رسیده، حجت مبرزی ماهانه مبلغ ۲۲۹ میلیون تومان از شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی حقوق می‌گیرد.

به گزارش تابناک؛ البته دریافتی آقای مبرزی به همین‌جا خلاصه نمی‌شود چرا که سند دیگر رسیده به خبرنگار مدیرنیوز نیز نشان می‌دهد که وی علاوه بر مدیرعاملی در پایانه‌ها همزمان کارمند تمام وقت پتروشیمی زاگرس نیز هست و حتی سابقه بیمه تامین اجتماعی وی از این شرکت پتروشیمی رد می‌شود!

خوب است مبرزی به این سوال پاسخ دهد که چگونه در ۴ماه نخست امسال هرماه ۳۱ روز تمام وقت در پایانه‌ها مشغول به کار بوده و همزمان ۳۱ روز نیز در پتروشیمی زاگرس؟!

حقوق ۲۲۹ میلیونی حجت میرزایی در حالی رقم خورده است که نادره رضایی معاون هنری وزیر ارشاد تنها به دلیل‌ دریافت حقوق ۱۰۰ میلیونی مورد انتقاد رسانه‌‌ها واقع شد و بعد از یک ماه نیز عزل شد.

حال این سوال به وجود می‌آید که آیا سهامداران پایانه‌ها تصمیم عاجلی برای سروسامان به اوضاع این شرکت و ترک فعل‌ها و فسادهای صورت گرفته خواهند گرفت یا خیر؟

البته ناگفته نماند که اسناد دیگری از فیش حقوقی عضو هیات مدیره پایانه‌ها و مدیران منصوب مبرزی و نیز مدیرعامل شرکت بیسکو (شرکت پیمانکار پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی) به دست خبرنگار ما رسیده است که در روزهای آتی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.

آخرین اخبار انتصابات و بررسی تخصصی عملکرد مدیران کشور را در مدیرنیوز بخوانید.‌‌‌..

حجت مبرزی مدیرنیوز حقوق نجومی فساد مالی انتصاب خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
10
پاسخ
بیمه تامین اجتماعی، متوجه نمیشه یک نفر نمی توانه روزانه توی دو شهر مختلف همزمان بره سره کار؟!!
پاسخ ها
a
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
آقای پزشکیان مدیران دوره قبل را عوض کنید وفاق معنی ندارد
آی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
رئیس جمهور باس بجای تعطیل کردن به اینا رسیدگی کنه
پیلا پیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
14
پاسخ
همه پتروشیمی ها ازین داستانها دارند. همشون آدم 100 شغله هستند که پول مفت میگیرند. دوزار هم ارزش افزوده ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
5
پاسخ
بیمه تامین خوبه که در پتروشیمی و شرکت های دارویی و مراکز خصوصی سهام نداره!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
7
پاسخ
چه مملکتی درست کردید. کسانی که پلاکارد می گیرند روبروی مجلس، نظری ندارند؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
6
پاسخ
اینجا ایران است. یک نفر می تواند هم زمان کارمند 2 یا 3 یا4 یا 5 یا 6 اداره یا سازمان باشد و 6 تا حقوق بگیرد. بله. و در هیچ سامانه و سیستمی هم نشان داده نشود.
کمتر به این مردم نجیب و زحمت کش خیانت کنید.
خجالت بکشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
4
پاسخ
یه سفره ای پهن شده!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
6
پاسخ
پس فقط بی حجابی تابلو دار است ؟ مخالفان بی حجابی توی مجلس کجا هستند ؟ این موارد را نمی بینن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
فساد اندر فساد
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
دو شغله با دوتا حقوق نجومی !
بعدا بعضی کارگرها بصورت دوشغله و اضافه کاری و... حقوقشون به یک دهم آقای مبرزی نمیرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
بعید می دانم درست بشه. چون کسانی که به اینها حقوق نجومی می دهند خودشان حقوق کهکشانی دارند.
