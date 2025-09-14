افشای فیش حقوقی نجومی؛ ابهام در دو شغله بودن مدیر پتروشیمی

در تازه ترین سندی که به دست خبرنگار مدیرنیوز رسیده، حجت مبرزی ماهانه مبلغ ۲۲۹ میلیون تومان از شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی حقوق میگیرد.
به گزارش تابناک؛ البته دریافتی آقای مبرزی به همینجا خلاصه نمیشود چرا که سند دیگر رسیده به خبرنگار مدیرنیوز نیز نشان میدهد که وی علاوه بر مدیرعاملی در پایانهها همزمان کارمند تمام وقت پتروشیمی زاگرس نیز هست و حتی سابقه بیمه تامین اجتماعی وی از این شرکت پتروشیمی رد میشود!
خوب است مبرزی به این سوال پاسخ دهد که چگونه در ۴ماه نخست امسال هرماه ۳۱ روز تمام وقت در پایانهها مشغول به کار بوده و همزمان ۳۱ روز نیز در پتروشیمی زاگرس؟!
حقوق ۲۲۹ میلیونی حجت میرزایی در حالی رقم خورده است که نادره رضایی معاون هنری وزیر ارشاد تنها به دلیل دریافت حقوق ۱۰۰ میلیونی مورد انتقاد رسانهها واقع شد و بعد از یک ماه نیز عزل شد.
حال این سوال به وجود میآید که آیا سهامداران پایانهها تصمیم عاجلی برای سروسامان به اوضاع این شرکت و ترک فعلها و فسادهای صورت گرفته خواهند گرفت یا خیر؟
البته ناگفته نماند که اسناد دیگری از فیش حقوقی عضو هیات مدیره پایانهها و مدیران منصوب مبرزی و نیز مدیرعامل شرکت بیسکو (شرکت پیمانکار پایانهها و مخازن پتروشیمی) به دست خبرنگار ما رسیده است که در روزهای آتی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
