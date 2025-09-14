En
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۴۶ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحد رسید
کد خبر: ۱۳۲۸۳۵۹
| |
415 بازدید
|
۱
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۴۶ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحد رسید

گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
به قول رییس بانک مرکزی ،و وزیران،،به زور پول و مصنوعی
