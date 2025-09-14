امارات از پذیرش نتانیاهو سر باز زد

کانال «13» عبری روز شنبه گزارش داد که امارات متحده عربی از استقبال از نخست وزیر رژیم صهیونیستی سرباز می‌زند و آن را به بعد از اعلام آتش‌بس در نوار غزه موکول می‌کند.

این کانال به نقل از منبعی نزدیک به «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد که امارات متحده عربی تصریح کرده است که این سفر تا زمان تعیین تاریخ جدید به تعویق می‌افتد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این کشور همچنین به اسرائیل در خصوص عواقب تحمیل حاکمیت در کرانه باختری هشدار داد.

این کانال توضیح داد که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته برای بازدید از امارات متحده عربی ابراز تمایل کرده به طوریکه تلاش برای هماهنگی این دیدار انجام شده است، اما مقامات اماراتی تاکید کردند تا زمانی که جنگ در غزه ادامه یابد این دیدار در حال حاضر امکان پذیر نیست.

این در حالی است که نتانیاهو در پستی در صفحه رسمی خود در پلتفرم ایکس رهبران حماس در قطر را به بی‌تفاوت نسبت به رنج مردم غزه متهم کرد و افزود که به طور عمدی مانع تلاش‌های آتش‌بس با هدف طولانی شدن جنگ می‌شوند.

وی افزود: از بین بردن این رهبران راه را برای آزادی همه زندانیان و پایان دادن به جنگ به طور دائم هموار می‌کند!

