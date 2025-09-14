En
امارات از پذیرش نتانیاهو سر باز زد

کانال «13» عبری روز شنبه گزارش داد که امارات متحده عربی از استقبال از نخست وزیر رژیم صهیونیستی سرباز می‌زند و آن را به بعد از اعلام آتش‌بس در نوار غزه موکول می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۳۱
| |
1425 بازدید
|
۵
امارات از پذیرش نتانیاهو سر باز زد

این کانال به نقل از منبعی نزدیک به «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد که امارات متحده عربی تصریح کرده است که این سفر تا زمان تعیین تاریخ جدید به تعویق می‌افتد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این کشور همچنین به اسرائیل در خصوص عواقب تحمیل حاکمیت در کرانه باختری هشدار داد.

این کانال توضیح داد که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته برای بازدید از امارات متحده عربی ابراز تمایل کرده به طوریکه تلاش برای هماهنگی این دیدار انجام شده است، اما مقامات اماراتی تاکید کردند تا زمانی که جنگ در غزه ادامه یابد این دیدار در حال حاضر امکان پذیر نیست.

این در حالی است که نتانیاهو در پستی در صفحه رسمی خود در پلتفرم ایکس  رهبران حماس در قطر را به بی‌تفاوت نسبت به رنج مردم غزه متهم کرد و افزود که به طور عمدی مانع تلاش‌های آتش‌بس با هدف طولانی شدن جنگ می‌شوند.

وی افزود: از بین بردن این رهبران راه را برای آزادی همه زندانیان و پایان دادن به جنگ به طور دائم هموار می‌کند!
 

 

امارات نتانیاهو دیدار توافق شرط مذاکره آتش بس ملی مذاکره
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
امارات که استقلال تصمیمی ندارد امروز نپذیرفته هفته دیگر با آب و تاب و عذرخواهی می پذیرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
گول بازیهای سیاسی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نخورید . خود قطر و کلیه کشورهای عربی از حمله اسرائیل به تجمع سران حماس با خبر بودند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
با خبر نبودند اما ناراحت هم نشدند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
عجب تصمیم بزرگ و سرنوشت سازی گرفتند دست گلتون و غیرت دان عربی تان هم درد نکند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
یا صاحب وحشت . اعراب اولین ضربه را به اسراییل زدند . خدا دومیش رو‌ بخیر کند .
