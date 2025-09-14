En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دبیر کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی کشتی

عصر روز گذشته مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی پیش از اعزام به رقابت های جهانی کرواسی با ملی پوشان و کادر فنی دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۲۶
| |
400 بازدید

دبیر کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی کشتی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در این بازدید حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ضمن خیرمقدم گزارشی از وضعیت اردوها، دیدار‌های تدارکاتی و مسابقات پیش رو و شرایط فرنگی کاران ارائه کرد و گفت: تیم فعلی بسیارعالیست می‌توانیم پس از یک دهه طلسم ایستادن روی سکوی نخست را بشکنیم؛ باوجودیکه حریفان سرسخت و رقابت بسیارجدی با تیم‌هایی همچون آذربایجان، گرجستان، صربستان، مجارستان داریم ولی با حمایت فدراسیون و زحمات کادر فنی و ملی پوشان با تمام توان راهی این آوردگاه مهم می‌شویم.

در ادامه مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جمع تیم ملی کشتی فرنگی ضمن ابراز خوشحالی و خسته نباشید به فرنگی کاران اظهار کرد: وظیفه خود دانستم که قبل از اعزام به مسابقات جهانی دیداری با شما داشته باشم؛ و از زحمات آقای دبیر نیز تشکر کنم.

وی تاکید کرد: ما کشتی را ورزش اول کشور می‌دانیم آن هم نه در حرف بلکه در عمل اثبات کردیم و تفاوت قابل توجه بودجه فدراسیون کشتی با سایر فدراسیون‌ها به همین دلیل است؛ حتی در بورسیه‌ها نگاهی که به کشتی داشتیم متفاوت بود و در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دو کشتی گیر بعنوان بورسیه داشتیم، اما در حال حاضر ۴ ورزشکار کشتی داریم و همچنین پیش از این هر ورزشکار ۵۰۰ دلار دریافت می‌کرد که به ۷۵۰ دلار افزایش دادیم و رقم هزار دلار به سه هزار دلار افزایش داشت و در واقع سه برابر شد و این نشان دهنده توجه ویژه به کشتی است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: کشتی همواره افتخار آفرین بوده است، هروقت کشتی در شرایط خوب بوده ورزش ایران نیز بالا بوده البته برعکس آن هم صادق است. وقتی یک رشته‌ای وضعیت خوبی دارد طبیعی است امکاناتی که در اختیارداریم را در اختیارش بگذاریم هرچند که بضاعت ما بضاعت بزرگی نیست، اما همان اندکی که وجود دارد باعث می‌شود در اختیار کشتی قرار دهیم.

علی نژاد گفت: از زمان حضور بنا در کشتی اتفاق ویژه‌ای در حوزه فرنگی افتاد و با حضور حسن رنگرز نیز این موضوع تقویت شد و با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد. نگاه فنی و حرفه‌ای که ایشان در کارش دارد بسیار مهم است و به اعتقاد من یکی ازارزشمندترین مربیان کشتی جهان است و رنگرز باعث شد وضعیت کشتی فرنگی ایران وضعیت بسامان و خوبی شود که باعث افتخار برای کل ورزش کشور است.

وی تاکید کرد: از همه شما ممنونم؛ شما تلاش کردید و به اینجا رسیدید آنهاییکه موفقیت بدست آوردند و مدال کسب کردند برای اینکه به کارشان تداوم بدهند حتما کار سخت تری داشتند چراکه حفظ مدال، دشوارتر از بدست آوردنش است؛ آن عزیزانی که از رده سنی پایه به تیم ملی بزرگسالان اضافه شدند بطور حتم تلاش بسیاری کردند و اینکه ورزشکاری بتواند بعد از جوانان در بزرگسالان فیکس شود کار سختی است؛ آن هم در رشته‌ای که این همه مدعی در آن وجود دارد و این اتفاق ارزشمندی است و مطمئن هستم در مسابقات جهانی هم همچون آزاد کاران با قدرت پیش می‌روید و با توان مضاعف نتایج خوبی رقم خواهید زد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: بدون تردید با کسب نتایج خوب نشاط اجتماعی ایجاد می‌کنید و در این شرایط خاص باعث تقویت هویت ملی و خوشحالی مردم می‌شوید.

علی نژاد در پایان تاکید کرد: قدر موفقیت و موقعیت خودتان را بدانید همیشه شرایط این چنین نیست گاهی یک حریف قدرتمندتر یا یک مصدومیت ناخواسته امکان دارد شما را از مسیر خارج کند؛ پوشیدن لباس تیم ملی کشتی یعنی ۷۰ درصد راه را رفتید در برخی رشته‌ها اینچنین نیست، اما در کشتی ملی پوش شدن بسیار دشوار است. پس با تمام توان در جهانی به مصاف حریفانتان بروید، کافی است مردم ببینند که شما صد خود را روی تشک گذاشتید تا دلشان شاد شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته ملی المپیک کشتی فرنگی اردوی تیم ملی حسن رنگرز
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرداخت ۷۵ درصد از بودجه فدراسیون‌ها
دومین ابطال ملی‌پوش در کشتی فرنگی ۸ روز مانده به اعزام/ قهرمان جوانان جهان جایگزین سید سوم جهانی زاگرب شد
پیام تبریک المپیک به نایب قهرمانان کاراته آسیا
عبدولی: علیرضا جنگجوست؛ هر ۱۰ نفر تیم ملی می‌توانند طلا بگیرند/ امیدوارم دبیر ما را حلال کند!
حمایت کمیته ملی المپیک از بیانات رهبری
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۴۰ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۰ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۶۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZYc
tabnak.ir/005ZYc