En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیغام عجیب بیرانوند به ملی‌پوشان پرسپولیس

بیرو بابت این اتفاق روز گذشته حسابی خوشحال بود و برای رفقایش در پرسپولیس هم پیغام‌های جالبی فرستاد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۱۳
| |
636 بازدید

پیغام عجیب بیرانوند به ملی‌پوشان پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین دادگاه CAS پیش از ظهر روز گذشته بود که با تعلیق محرومیت علیرضا بیرانوند مجدد پرونده او را به سوژه روز فوتبال ایران تبدیل کرد. این خبر واکنش منفی هواداران پرسپولیس را در فضای مجازی علیه مدیریت این باشگاه ایجاد کرد. در ادامه هم باشگاه پرسپولیس سعی کرد تصمیم فیفا را به ملی‌پوش بودن بیرانوند و بازی‌های آماده‌سازی تیم ملی برای جام‌جهانی ربط دهد که با نظر چند حقوقدان اصلاً موضوع ملی‌پوش بودن بیرو هیچ ارتباطی به پرونده او ندارد و دادگاه عالی ورزش برای صدور رأی یا تعلیق محرومیت به این جور مسائل اصلاً توجهی نمی‌کند.

 به هر شکل بیرو بابت این اتفاق روز گذشته حسابی خوشحال بود و برای رفقایش در پرسپولیس هم پیغام‌های جالبی فرستاد. ناگفته نماند او اخیراً به دوستانش ملی‌پوشش در پرسپولیس گفته بود «اگر در پرسپولیس می‌ماند همین رفتاری که فلان بازیکن و باندش با وحید امیری کردند با او هم انجام می‌دادند و چه بهتر که خودش از تیم جدا شد.» در هر صورت تعلیق محرومیت بیرو روز گذشته بین بازیکنان پرسپولیس سوژه شده بود و رفقایش در این تیم اعتقاد داشتند که این پسر خیلی خوش‌شانس است!

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا بیرانوند دادگاه cas تعلیق محرومیت فیفا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
واکنش پرسپولیس به لغو محرومیت بیرانوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۲۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۹ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZYP
tabnak.ir/005ZYP