به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین دادگاه CAS پیش از ظهر روز گذشته بود که با تعلیق محرومیت علیرضا بیرانوند مجدد پرونده او را به سوژه روز فوتبال ایران تبدیل کرد. این خبر واکنش منفی هواداران پرسپولیس را در فضای مجازی علیه مدیریت این باشگاه ایجاد کرد. در ادامه هم باشگاه پرسپولیس سعی کرد تصمیم فیفا را به ملی‌پوش بودن بیرانوند و بازی‌های آماده‌سازی تیم ملی برای جام‌جهانی ربط دهد که با نظر چند حقوقدان اصلاً موضوع ملی‌پوش بودن بیرو هیچ ارتباطی به پرونده او ندارد و دادگاه عالی ورزش برای صدور رأی یا تعلیق محرومیت به این جور مسائل اصلاً توجهی نمی‌کند.

به هر شکل بیرو بابت این اتفاق روز گذشته حسابی خوشحال بود و برای رفقایش در پرسپولیس هم پیغام‌های جالبی فرستاد. ناگفته نماند او اخیراً به دوستانش ملی‌پوشش در پرسپولیس گفته بود «اگر در پرسپولیس می‌ماند همین رفتاری که فلان بازیکن و باندش با وحید امیری کردند با او هم انجام می‌دادند و چه بهتر که خودش از تیم جدا شد.» در هر صورت تعلیق محرومیت بیرو روز گذشته بین بازیکنان پرسپولیس سوژه شده بود و رفقایش در این تیم اعتقاد داشتند که این پسر خیلی خوش‌شانس است!