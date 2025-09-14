En
بازار خودرو از تب و تاب افتاد + جدول قیمت‌ها

قیمت خودرو امروز 23 شهریور 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۰۸
527 بازدید
بازار خودرو از تب و تاب افتاد + جدول قیمت‌ها

قیمت خودرو امروز 23 شهریور 1404 در حالی اعلام شد که با افت نرخ ارز در روز گذشته، التهاب بازار خودرو فروکش کرد. بر این اساس، توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند معاملات خودرو اثر گذاشت و تا حدی آرامش را به بازار بازگرداند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بازار خودرو هم‌اکنون تحت تاثیر سه عامل کلیدی نوسانات نرخ ارز، محدودیت عرضه از سوی خودروسازان و اختلاف سطح تقاضا برای مدل‌های مختلف قرار دارد. به همین دلیل، تغییرات قیمتی در برخی خودروها متناسب با شرایط عرضه و میزان تقاضا شکل گرفته است.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 23 شهریور 1404 / بازار خودرو از تب و تاب افتاد + جدول

لوکانو L8 رکورددار تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی بود. این کراس‌اوور چینی 40 میلیون تومان ارزان شد تا با برچسب قیمتی چهار میلیارد و 180 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

محصولات کرمان موتور تغییرات قیمتی محدودی داشتند. بر این اساس، کی‌ام‌سی X5 افت قیمت 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 2 میلیارد و 60 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی J7 تنها سه میلیون تومان گران شد تا با نرخ 2 میلیارد و 103 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

محصولات بهمن موتور در بازار آزاد با روندی کاهشی همراه شدند. بر این اساس، پیکاپ G9 کاهش قیمت 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با قیمت 2 میلیارد و 840 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرفی، فیدلیتی الیت (7 نفره) 20 میلیون تومان ارزان شد و روی قله 2 میلیارد و 430 میلیون تومان ایستاد.

محصولات مدیران خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشتند. بر همین مبنا، تیگو 7 پرومکس دودیفرانسیل 30 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ سه میلیارد و 40 میلیون تومان برای فروش گذاشته شود. از سمت دیگر، اکستریم SX رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت سه میلیارد و 190 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 23 شهریور 1404 / بازار خودرو از تب و تاب افتاد + جدول

پژو 207 اتوماتیک پانوراما طلایه‌دار تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی بود. بر این اساس، این هاچ‌بک داخلی امروز 10 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 180 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. تارا اتوماتیک V4 در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد. بر همین مبنا، این سدان داخلی افت قیمت هفت میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 243 میلیون تومان در بازار عرضه شود. میان محصولات ایران خودرو، ری‌را برخلاف سایر محصولات این شرکت 10 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 738 میلیون تومان ایستاد.

شاهین اتوماتیک پلاس هشت میلیون تومان ارزان شد و با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 300 میلیون تومان در بازار عرضه شد. از سوی دیگر کوییک GXR با رینگ فولادی، افزایش قیمت چهار میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 556 میلیون تومان خرید و فروش شود.

خودرو قیمت خودرو سایپا ایران خودرو فروش خودرو بازار خودرو خبر فوری
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
قربونتون برم یه جوری نوشتی از تب و تاب افتاد انگار که پراید شده 6 میلیون . . . صحبت از میلیارده شما خودت قاضی . . . پژو 207 که نزدیک 1 ملیارد و دویست میلیون قیمت داره دیگه شده آرزو چه برسه به این که بخاد خریدار داشته باشه ماشین وارداتی هم که فقط باید از پشت شیشه نمایشگاه نگاه کنی
