والیبال قهرمانی جهان| ایران یک - مصر ۳؛ شروع دور از انتظار شاگردان پیاتزا

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف مصر رفت و شکست خورد.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۹۸
1069 بازدید

والیبال قهرمانی جهان| ایران یک - مصر ۲/ شروع دور از انتظار شاگردان پیاتزا

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی فیلیپین را از ساعت ۹ صبح امروز، یکشنبه برابر مصر آغاز کرد و تا پایان ست سوم با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

شاگردان روبرتو پیاتزا ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ واگذار کردند اما در ست دوم عملکرد بهتری داشتند و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند. با این حال در ست سوم، در یک جدال نزدیک ۲۵ بر ۲۳ مغلوب شدند تا در مجموع ۲ بر یک از مصر عقب بمانند.

نتیجه ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود مصر خاتمه یافت.

والیبال رقابت‌های قهرمانی جهان ایران و مصر
