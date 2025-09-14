معضلی به نام تابلوی تعویض در تهران!

در رقابت دو روز گذشته‌ استقلال و پرسپولیس در اهواز و تهران یک نکته خاص دیده می‌‌شد و آن نبود تابلوی تعویض دیجیتال در تهران بود.

این در حالی است که مشکلات سخت‌افزاری کمیته داوران در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف به چشم آمده است و تلاش زیادی برای تامین ارز و واردات تجهیزات رادیویی مورد نیاز داوران انجام گرفته است.

اما معضل تابلوی تعویض به راحتی در داخل کشور قابل رفع است و می‌توان روی تولید داخل حساب باز کرد.

حال سوال اینجاست که چرا در تهران که رقابت‌های ملی و آسیایی قرار است برگزار شود و آبروی ورزش کشورمان به برگزاری درست آن بستگی دارد، حتی در تامین تابلوی تعویض هم ناتوانیم؟